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    3 июня 2026, 17:00 • Политика

    Западные дроны стали оружием террора Зеленского

    Западные дроны стали оружием террора Зеленского
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар по рейсовому автобусу в Енакиево, налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ и атака на общежитие колледжа в Старобельске эксперты считают звеньями одной цепи. По их оценке, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. В МИД России, комментируя эти атаки на мирных жителей, заявляют, что Украина окончательно превратилась в террористический режим, который начал использовать военную помощь Запада против мирных жителей России.

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск. Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

    Параллельно с этим ВСУ совершили жестокий теракт. Ранним утром противник атаковал ударным БПЛА рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. По последним данным, погибли восемь человек, десять получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «охотой на людей». «Украина полностью превратилась, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения», – отметила дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар по автобусу – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы. «Нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей», – написала она. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спецоперация продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было.

    Отметим, в последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению России. Так, ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Вечером 31 мая противник ударил беспилотником по многоквартирным домам в Геническе Херсонской области. В результате погиб ребенок 2020 года рождения, 11 человек пострадали.

    В понедельник на совещании Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество». Как отметил Песков, слова президента означают, что, готовность Киева совершать бесчеловечные террористические акты против мирных граждан и детей создает совершенно иную парадигму.

    Напомним, российский МИД в связи с терактом в Старобельске выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы страны приступают к нанесению системныхударов по объектам ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство призвало иностранных граждан покинуть Киев, а местных жителей – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры города. Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ начинает раскалывать Украину системными ударами.

    Так, в ночь на 24 мая Россия наносила массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщали в Минобороны, тогда применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». Еще одна атака в рамках анонсированной системной работы была произведена в ночь на 2 июня. Военное ведомство сообщило, что целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

    Эксперты сходятся во мнении: причина перехода к новой фазе спецоперации – террористические методы, которые противник взял за основу ведения боя.

    «Удар ВСУ по автобусу в Енакиево – военное преступление, направленное на запугивание мирных жителей. Украинский режим стремится парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе, создать невыносимые условия для жизни гражданского населения», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Дипломат подчеркнул: оптические и технические возможности БПЛА-систем, используемых ВСУ, не позволяют допустить, что украинские военные могли перепутать гражданский автобус с каким-либо военным объектом. «Произошедшее нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Действия Киева требуют не только жесткой международной правовой оценки, но и реального практического ответа по привлечению всех причастных к уголовной ответственности», – детализировал Мирошник.

    «Мы сейчас собираем данные и детали преступления и передадим их российским внешнеполитическим представителям. Они поднимут вопрос на международных площадках, прежде всего – в Совбезе ООН и ОБСЕ. Возможно, это будет сделано в формате отдельных заседаний, – продолжил собеседник. – Кроме того, материалы будут переданы в российские профильные учреждения за рубежом. Вся необходимая информация о теракте киевского режима должна быть известна государствам, которые внимательно следят за эскалацией украинского кризиса».

    В целом, по его словам, в Енакиево сейчас сложная обстановка, связанная с «ведением Киевом террористической войны». «Украина предпочитает перенаправлять свой военный потенциал, накачиваемый Западом, на удары по гражданскому населению. Все это происходит на фоне поражений ВСУ непосредственно в зоне спецоперации», – отметил Мирошник.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями «совершенно другим качеством военного конфликта».

    «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины.

    Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Парламентарий также прокомментировал атаку БПЛА на Санкт-Петербург, назвав ее «беспрецедентной» и «бандитской». «Налет украинских беспилотников лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – добавил Карасин.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ специально «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – считает парламентарий.

    Военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, указал: все недавние события – теракт в Старобельске, удар по рейсовому автобусу в Енакиево, попытки дезорганизовать снабжение Крыма через трассу «Новороссия» с помощью дронов, и атака на Петербург – свидетельствуют о том, что

    Украина окончательно перешла к тактике международных террористов.

    «Их основная задача – запугать мирных жителей, создать панические настроения», – отметил собеседник. Он напомнил, что этого не скрывает и сам Владимир Зеленский. Тот ранее открыто говорил: украинская армия действует с расчетом, что население России потребует от руководства страны остановки военных действий и заключения мира – при этом условия Москвы учтены не будут. С Кнутовым согласен и Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его оценкам, противник делает ставку на психологический эффект.

    «Киевский режим хочет, чтобы гражданское население РФ ощущало давление, чтобы возникла нервозность в российском обществе, которая сказывалась бы на ходе конфликта», – уточнил спикер. По мнению Козюлина, в такой ситуации принципиально важно среди прочего развивать антидроновую составляющую системы ПВО. «Основной способ противостоять тактике Украины – переходить к тотальному уничтожению военных предприятий и важных экономических объектов противника», – добавил Кнутов.

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