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Минобороны сообщило о поражении завода комплектующих для БПЛА в Киеве
ВС России поразили в Киеве ООО «Оаклайн», осуществляющее производство комплектующих для БПЛА «Дип страйк», сообщили в Минобороны России..
Российские военные поразили в Киеве предприятие «Оаклайн», выпускающее комплектующие для беспилотников «Дип страйк», передает Минобороны в MAX.
«[Поражено] ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку по объектам военной промышленности в Киеве. За прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по украинским целям. Ранее военные поразили киевское предприятие логистической компании ПАО «Рапид» для сборки дронов.