Как мошенники включают нам таймер

Самый опасный момент мошеннического звонка наступает не тогда, когда собеседника просят назвать код или перевести деньги. К этому времени значительная часть работы уже выполнена. Настоящий перелом происходит раньше – в ту секунду, когда человек соглашается, что решение необходимо принять немедленно.

Звонящий может представиться сотрудником банка, следователем, оператором связи или специалистом технической поддержки. Легенды меняются, но внутри них почти всегда спрятан один и тот же механизм: случилось нечто серьезное, последствия приближаются, а времени на самостоятельную проверку якобы нет. Человеку предлагают не просто поверить в определенную версию событий. Ему навязывают таймер.

Эта схема давно существует не только в телефонных разговорах. В цифровой среде роль звонящего выполняет само сообщение – публикация, ролик, скриншот, аудиозапись или цепочка пересылаемых предупреждений. Оно тоже стремится установить собственный порядок действий: сначала испугаться, затем согласиться с предложенным объяснением и только потом искать подтверждения. Иногда до третьего этапа человек уже не доходит.

Обычное информирование оставляет читателю пространство между фактом и решением. Сообщение о событии можно прочитать, сопоставить с другими источниками, уточнить детали и лишь затем определить, нужно ли что-либо предпринимать. Манипулятивная публикация пытается убрать это пространство. Поэтому в ней появляются формулы вроде «решается прямо сейчас», «официально пока молчат» или «срочно предупредите близких».

Автор не обязательно прямо запрещает проверку. Он создает впечатление, что на нее просто нет времени – так информация превращается в команду. Ее убедительность определяется уже не полнотой доказательств, а силой ощущения, что промедление недопустимо. Причем создателям тревожного контента не всегда нужно, чтобы аудитория безоговорочно поверила каждому слову. Для начала достаточно клика, просмотра, комментария или пересылки. Даже возмущенное опровержение может расширить охват публикации.

У такого контента есть измеримое преимущество. В 2023 году исследователи проанализировали около 105 тысяч вариантов заголовков, получивших более 370 миллионов показов. Эксперименты проводились так, что разным пользователям показывали разные формулировки одной и той же новости. Для заголовка средней длины каждое дополнительное негативно окрашенное слово повышало вероятность перехода примерно на 2,3 процента.

Это не означает, что любая плохая новость является манипуляцией. Аварии, преступления, военные угрозы, эпидемии и экономические проблемы, которые действительно происходят, нельзя описывать исключительно успокаивающим языком. Однако цифровая конкуренция создает понятный стимул. Если более мрачная формулировка привлекает больше внимания, ее начинают использовать даже там, где факты не требуют катастрофического тона. Так появляется разрыв между масштабом события и масштабом его подачи. Локальный сбой становится началом системного коллапса. Заявление отдельного человека превращается в решение, которое уже принято. Непроверенная запись из одного района подается как описание ситуации во всей стране.

Пример из далекого мая 2007 года. Тогда на юге России распространился слух об аварии на Волгодонской АЭС и приближающемся радиоактивном облаке. Одним из информационных поводов стало настоящее сообщение об остановке энергоблока для устранения дефекта в системе турбогенератора. Однако в пересказах техническая неисправность превратилась сначала в аварию, затем во взрыв, а потом в «новый Чернобыль».

Жители Ростовской области, Кубани и других южных регионов звонили родственникам и в экстренные службы, закрывали окна, не выпускали детей на улицу, запасались водой и скупали йод. Только в администрацию Ростовской области поступило около 300 тысяч звонков. МЧС и Росэнергоатом заявили, что аварии не было, а Росгидромет не зафиксировал превышения естественного радиационного фона.

И вот почему этот пример так показателен. Эпизод возник задолго до эпохи современных Telegram-каналов, коротких видео и массового использования нейросетей. Для масштабного распространения слуха оказалось достаточно мобильных телефонов, форумов и цепочки знакомых, каждый из которых добавлял к сообщению новую подробность. А современные социальные сети и мессенджеры позволяют тиражировать подобные фейки с ужасающей скоростью и масштабом. Одно сообщение копируют десятки каналов, пабликов и пользователей. Заголовок слегка переписывают, видео обрезают, поверх изображения добавляют новую подпись. Через несколько часов читатель встречает один сюжет в разных местах и принимает количество публикаций за количество подтверждений.

Вот почему так важно развивать свои когнитивные способности и критическое мышление. Их задача не в том, чтобы игнорировать опасность или не доверять всему подряд, а в том, чтобы не позволять страху подменять факты. Если сообщение требует немедленно что-то сделать – перевести деньги, уехать, закупиться, перейти по ссылке или срочно переслать публикацию – первым действием должна стать пауза. Чем серьезнее последствия решения, тем надежнее должны быть доказательства.

Полезно разделить сообщение на части: что именно произошло, кто об этом сообщает, чем подтверждаются причины и почему предлагается именно такое действие. Большое число одинаковых публикаций еще не означает независимого подтверждения: десятки каналов могут копировать один анонимный источник. Поэтому важно проверять дату, место, полный текст документа или записи и искать информацию самостоятельно – на ресурсах ведомств, организаций и редакций, не связанных с первоначальной публикацией.

Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды одну за другой. Тревожная информационная кампания, число которых неуклонно растет благодаря действиям ЦИПсО, действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой, сменой источника и отделением факта от интерпретации. Способность остановиться – не беспечность, а способ сохранить контроль над собственными решениями.