Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Лавров отметил превосходство китайского DeepSeek над американскими ИИ
Лавров заявил о превосходстве китайского чат-бота DeepSeek над ChatGPT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, при этом с меньшими затратами.
Лавров отметил превосходство китайской ИИ-модели DeepSeek над американскими разработчиками, передает ТАСС.
В ходе общего собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Лавров подчеркнул, что китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, который, как отмечается, превосходит передовые версии ChatGPT от OpenAI. Российские эксперты выдвинули предложения по этике нейротехнологий, находящихся на постоянном контроле.
Лавров выразил уверенность в необходимости честной конкуренции во всех сферах. Он отметил, что китайские специалисты достигают эффективности, обходя американцев с меньшими затратами. Новая версия чат-бота R1, по мнению экспертов, оказалась более экономичной в разработке по сравнению с продуктами OpenAI.
Рынки отреагировали на появление нового китайского чат-бота снижением технологического индекса Nasdaq более чем на 3% и падением акций компании NVidia на 16,86%. NVidia является поставщиком чипов для OpenAI, что вызвало беспокойство инвесторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после того, как упали индексы из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил о скором анонсе американского ИИ-проекта, который будет лучше китайского DeepSeek, чтобы развеять опасения о потере страной технологического лидерства.
А глава OpenAI Сэм Альтман назвал выход китайского чат-бота DeepSeek-R1 впечатляющим событием и выразил воодушевление по поводу появления нового конкурента на рынке ИИ.