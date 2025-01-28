Лавров отметил превосходство китайского DeepSeek над американскими ИИ

Лавров заявил о превосходстве китайского чат-бота DeepSeek над ChatGPT

Tекст: Мария Иванова

Лавров отметил превосходство китайской ИИ-модели DeepSeek над американскими разработчиками, передает ТАСС.

В ходе общего собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Лавров подчеркнул, что китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, который, как отмечается, превосходит передовые версии ChatGPT от OpenAI. Российские эксперты выдвинули предложения по этике нейротехнологий, находящихся на постоянном контроле.

Лавров выразил уверенность в необходимости честной конкуренции во всех сферах. Он отметил, что китайские специалисты достигают эффективности, обходя американцев с меньшими затратами. Новая версия чат-бота R1, по мнению экспертов, оказалась более экономичной в разработке по сравнению с продуктами OpenAI.

Рынки отреагировали на появление нового китайского чат-бота снижением технологического индекса Nasdaq более чем на 3% и падением акций компании NVidia на 16,86%. NVidia является поставщиком чипов для OpenAI, что вызвало беспокойство инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после того, как упали индексы из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о скором анонсе американского ИИ-проекта, который будет лучше китайского DeepSeek, чтобы развеять опасения о потере страной технологического лидерства.

А глава OpenAI Сэм Альтман назвал выход китайского чат-бота DeepSeek-R1 впечатляющим событием и выразил воодушевление по поводу появления нового конкурента на рынке ИИ.