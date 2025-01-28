Трамп анонсировал новый ИИ-проект США, превосходящий DeepSeek

Трамп анонсировал новый ИИ-проект США, превосходящий китайский DeepSeek

Tекст: Мария Иванова

Трамп сообщил о планах американской компании запустить новый проект в сфере искусственного интеллекта, который превзойдет китайский чат-бот DeepSeek, передает ТАСС. Название компании, работающей над проектом, Трамп не уточнил, но подчеркнул, что анонс ожидается на следующей неделе.

Трамп не видит угрозы в успехах DeepSeek, который стал бесплатной и более эффективной альтернативой американскому ChatGPT от OpenAI. «Я думаю, что если это дешевле, то это может пойти нам на пользу», – заявил Трамп, добавив, что уже на следующей неделе будут анонсированы новые решения, которые превзойдут китайский проект.

Отвечая на вопрос о возможной утрате технологического лидерства США, Трамп был категоричен, заявив: «Нет, мы будем доминировать. Мы будем доминировать во всем».

Ранее сообщалось, что успех новой версии DeepSeek, оказавшейся более экономичной и эффективной, чем аналогичные американские разработки, вызвал реакцию на мировых фондовых биржах. СМИ усомнились в целесообразности инвестиций в компании, занимающиеся разработкой передовых чипов и поставкой комплектующих для ИИ-систем. DeepSeek смогла достичь этих результатов с затратами на 90% ниже, чем у OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава OpenAI Сэм Альтман назвал выход китайского чат-бота DeepSeek-R1 впечатляющим событием и выразил воодушевление по поводу появления нового конкурента на рынке ИИ.

Китайский чат-бот DeepSeek вызвал беспокойство на фондовых рынках, ставя под сомнение технологическое лидерство США после выхода новой версии, превосходящей ChatGPT, отмечает Bloomberg. Акции аNvidia обвалились на 13% до начала торгов, потеряв 500 млрд долларов капитализации после выпуска китайским DeepSeek бесплатного чат-бота, также пострадали ASML и SoftBank.