Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Небензя: Германия и Япония не получат место в Совбезе ООН
Германия и Япония не смогут претендовать на пост постоянных членов Совбеза ООН, это очевидный факт, заявил в интервью телеканалу «Россия 24». постпред России при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».
«Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.
В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.
«Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.
Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.
Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.