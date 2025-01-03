Tекст: Вера Басилая

Василий Небензя заявил, что реформа Совета безопасности ООН – сложный процесс, который требует времени и усилий. По его словам, Россия не видит перспектив для Германии и Японии стать постоянными членами Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Юбилей организации – это повод оглянуться и посмотреть в будущее. Реформа Совета безопасности – это кропотливая работа, которую невозможно подогнать под знаковую дату», – заявил Небензя.

В январе начнется новый сезон переговоров по реформе Совбеза, однако Небензя подчеркнул, что многие предложения, включая те, которые исходят от стран-членов, нереалистичны и непрактичны.

«Германии и Японии не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального», – заявил российский дипломат.

Ранее в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии.

Также сообщалось, что реформа Совбеза ООН неизбежна после окончания СВО.