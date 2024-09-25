Победа России на Украине изменит Совбез ООН

Эксперты рассказали о воззрениях России на реформу СБ ООН

Tекст: Анастасия Куликова

Россия выступила против расширения Совета Безопасности ООН (СБ ООН) за счет Германии и Японии. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, международный орган не нуждается в дополнительных членах НАТО, ЕС и их союзниках. Он добавил, что включение данных государств лишь усугубит сложившуюся в организации несправедливость.

При этом Москва готова поддержать вхождение в состав постоянных членов Совбеза Индии или Бразилии. Кроме того, Россия предлагает «удовлетворить африканские чаяния». Лавров уточнил, что на континенте по данному вопросу уже сформировались «коллективные позиции», к которым наша страна относится с уважением.

В целом, по оценке главы дипведомства, развивающиеся государства в СБ ООН до сих пор остаются непредставленными. Поэтому в деле расширения состава Совета основная поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки.

Интересно, что некоторые представители Запада и вовсе ставят под сомнение необходимость членства России в Совбезе. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал дискуссионным получение постоянного места Москвой после распада СССР, а постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд согласилась с правом Киева ставить вопрос об исключении РФ из состава ведомства.

Между тем взгляды России и Запада по реформе СБ расходятся не только в вопросе увеличения числа постоянных членов. Так, в интервью ТАСС Сергей Лавров раскритиковал намерения Франции ограничить право вето в международном ведомстве. По его словам, действия Парижа являются проявлением лицемерия и направлены на создание внешнего эффекта.

Он объяснил, что Британия и США занимают по данной проблеме двойственные позиции. Однако Лондон и Вашингтон готовы поддержать тех, кто хочет ускорить обсуждение вопроса об изменении характера права вето. Франция же выступает главным сторонником подобной инициативы. На этом фоне министр выразил недовольство произволом со стороны государств НАТО.

«Везде, куда Запад внедряется в качестве главного «решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – заметил он. Лавров напомнил, что подобное поведение США и их союзников свидетельствует о неуважении к центральному принципу Устава ООН – суверенному равенству государств.

«Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

Тем не менее США и Россия понимают необходимость увеличения числа участников Совбеза. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в СБ страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить лидирующие позиции и потому торпедируют реформу», – детализировал спикер.

«Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта»,

– допустил политолог. По его мнению, в этом случае можно будет удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

Принципиальная позиция России состоит в том, что Совет Безопасности должен отражать текущие реалии, сказал Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Он считает, что предоставление Берлину и Токио статуса постоянных членов СБ выглядит излишним. «Дело в том, что эти страны несамостоятельны. Их внешняя политика определяется в Вашингтоне», – пояснил собеседник.

Обсуждение реформы СБ ООН продолжается, но этот вопрос не является «горящим», полагает аналитик. «Первостепенная проблема – это действия Запада, которые ведут к международной конфронтации. Возможные изменения в организации – это рабочая тема, которая будет развиваться и неким образом эволюционировать по ходу достижения нового взаимопонимания между крупнейшими государствами мира», – считает политолог.

Что касается «сомнений» Сикорского о праве России на место СССР в Совбезе ООН, то оценку заявлению главы МИД Польши должны дать наркологи, иронично добавил Бордачев.

Идея о создании Совета Безопасности возникла на завершающей стадии Второй мировой войны, рассказывает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Изначально участников было пять: СССР, США, Британия, Китай и Франция», – говорит он. Эксперт отметил, что вопрос о реформе ООН обсуждался и в 1960-е, и по окончании холодной войны.

«Эпоха сменилась, и дискуссии стали вестись чаще,

– уточнил собеседник. К нынешнему СБ ООН действительно существует ряд вопросов. Речь, в частности, о Британии и Франции. «Представители этих стран голосуют «одним фронтом» с Соединенными Штатами последние несколько десятилетий. Случалось, когда США накладывали вето, а те воздерживались, но не было такого, чтобы американцы голосовали за, а британцы и французы – против», – детализировал Ткаченко.

Поэтому позиция Москвы заключается в том, чтобы расширить Совбез за счет подлинно суверенных государств. По мнению эксперта, первая в списке претендентов – Индия. «Это самая населенная страна планеты, государство, которое в ближайшие 30 лет будет наряду с Китаем главным мотором развития мировой экономики. Наделение Дели статусом постоянного члена СБ – назревший вопрос, по которому между Россией и США нет разногласий. Впрочем, идею может какое-то время торпедировать КНР. Но в итоге, я думаю, Пекин сдастся», – пояснил спикер.

Второй претендент – Бразилия. «Очевидно, что западное полушарие должно быть представлено в Совете Безопасности ООН не только Соединенными Штатами. Более того, эта страна подтвердила свой статус суверенного государства, ставящего национальные интересы выше давления со стороны Вашингтона», – считает политолог.

Предполагается, что третий кандидат будет из Африки. «Население континента через 30 лет увеличится, согласно прогнозам, с 1,5 до 2,5 млрд человек. В регионе экономика также будет расти опережающими темпами. Поэтому, конечно, Африка должна быть представлена в Совбезе», – полагает Ткаченко.

Он напомнил о звучавшей ранее идее, согласно которой континент может быть представлен в СБ Африканским союзом. «Инициатива изящная, но, на мой взгляд, большого числа союзников она не привлечет. Дело в том, что эта организация настолько неактивное объединение, что его политическая субъектность пока вызывает сомнения. Поэтому, мне кажется, представлять континент может Нигерия, а также Эфиопия», – рассуждает собеседник. По прогнозам аналитика,

некоторый сдвиг в вопросе реформы ООН может произойти после окончания украинского конфликта.

«Эти события связаны хронологическим порядком – за одним следует другое», – указал Ткаченко. Он напомнил, что после наполеоновских войн возникла Венская модель, после Первой мировой – Версальская система, а после Второй мировой – ООН.

«Нынешний конфликт, который первоначально начинался как специальная военная операция России на Украине, превратился в грандиозное противостояние Запада против Москвы. Когда боевые действия завершатся нашей победой, мы будем вправе поставить вопрос о том, что государства мирового большинства недопредставлены во всей системе ООН, а также в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других организациях», – считает аналитик.

Вместе с тем у России, в отличие от Запада, есть еще «план Б», добавил Ткаченко. «Он заключается в создании такой же структуры – но без участия США и их союзников – на основе БРИКС. Эти два движения – дискуссия о реформировании ООН и наполнение БРИКС властью и содержанием – идут параллельно», – заметил собеседник.

Он подчеркнул: Москва не отказывается от членства в ООН. «Это все-таки основа международного права, а Совбез – это место, где великие державы сталкиваются лицом к лицу, регулируя свои отношения. Единственная проблема – давнее отсутствие позитивной повестки. В БРИКС, мы надеемся, она появится, и, таким образом, это объединение станет реальной альтернативой СБ», – заключил Ткаченко.