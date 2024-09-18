Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?9 комментариев
США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН
США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
«Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.
По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.
Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.