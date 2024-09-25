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    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    39 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    35 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    68 комментариев
    25 сентября 2024, 07:15 • Новости дня

    Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Париж в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН.

    Франция цинично предлагает ограничить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил министр в интервью ТАСС. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия и направлены на создание внешнего эффекта. Лавров подчеркнул, что это демонстрирует стремление Франции выделиться на международной арене.

    В интервью Лавров также отметил, что другие постоянные члены Совета Безопасности, такие как Британия и Соединенные Штаты, придерживаются двойственной позиции. Он указал, что Британия и Франция в целом поддерживают тех, кто хочет ускорить обсуждение вопроса об ограничении права вето. Однако именно Франция активно продвигает эту идею.

    Напомним, Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

    23 сентября 2024, 00:19 • Новости дня
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.

    Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

    «Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив.  Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

    Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

    Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

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    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

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    23 сентября 2024, 23:53 • Новости дня
    Россия посчитала форсирование процесса ядерного разоружения нереалистичным

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

    «Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», – приводит РИА «Новости» слова Вершинина на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил Вершинин.

    В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о возобновлении евразийского сотрудничества.

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    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

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    24 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил об угрозе эскалации конфликта на Украине

    Генсек ООН Гутерриш предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине и его глобальных последствиях

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная эскалация конфликта на Украине может усугубить глобальную напряженность, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине выразил серьезные опасения относительно распространения конфликта: «Чем дольше продолжается этот трагический конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. Это затронет не только регион», – передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что растущая напряженность может обострить глобальные расколы в то время, когда мировое сообщество остро нуждается в сотрудничестве. При этом, по его мнению, позитивные примеры, такие как «зерновая сделка» и обмены военнопленными между Россией и Украиной, подтверждают, что при наличии политической воли дипломатия может добиться успеха «даже в самые темные времена».

    Кроме того, Гутерриш заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Он также заявил, что увеличилось число инцидентов на Курской и Запорожской АЭС. Кроме того, Гутерриш осудил атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили.

    Напомним, по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о событиях в зоне российской специальной военной операции.

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    23 сентября 2024, 01:38 • Новости дня
    Белорусский художник «превратил в пенис» Вандомскую колонну в Париже

    Белорусский акционист Алексей Кузьмич нарисовал фаллос на Вандомской колонне в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусский акционист Алексей Кузьмич, известный своими провокационными перформансами, устроил новый скандал во Франции, осквернив Вандомскую колонну в Париже. Художник изобразил на ней фаллический символ, назвав свою акцию «осеменением».

    Алексей Кузьмич прибыл на Вандомскую площадь, где, используя огнетушители с желтой краской, нанес на колонну изображение фаллоса. После этого художник лег на землю, позволив прохожим и своей команде запечатлеть перформанс. Вскоре на место происшествия прибыла полиция, однако подробности о задержании и возможных правовых последствиях для Кузьмича пока не разглашаются, пишет «Афиша.Daily».

    Акционист объяснил, что решил «оживить» историческое сооружение, он хотел спровоцировать культурный ренессанс во французской столице. «Пусть с оживления этой колонны – центрального места силы Франции – начнется Ренессанс Парижа», – написал художник.

    Алексей Кузьмич-младший – сын известного белорусского советского художника Алексея Кузьмича. Ранее устраивал провокационные перформансы в Белоруссии.

    Кузьмич уже становился фигурантом скандала, раскопав могилу Ван Гога.

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    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

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    23 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения России

    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал дождаться завершения недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России.

    Полянский отметил, что будет множество встреч, разговоров и спекуляций в ходе недели высокого уровня, поэтому преждевременно оценивать реакцию Запада на предостережения России о возможных действиях Киева вглубь российской территории не следует, передает РИА «Новости».

    «Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал он.

    Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    24 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского

    Небензя раскритиковал Запад за использование Совбеза ООН как «концертной площадки» для выступления Зеленского

    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны использовали заседание СБ ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Небензя отметил, что в организации заседания наблюдаются процедурные нарушения, передает ТАСС.

    «Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», – заявил дипломат.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Напомним, Зеленский прилетел в США, одной из целей его визита стало обсуждение украинского «мирного плана», который, как сообщается, подразумевает приглашение Украине вступить в НАТО и получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    23 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский: Западные страны поставили украинский кризис в центр обсуждений в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

    Он отметил, что это выглядит странным, учитывая наличие других серьезных кризисов, например, на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    «Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал Полянский.

    Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

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