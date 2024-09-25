  • Новость часаЛавров прибыл в Нью-Йорк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самая безликая страна Европы желает стать злейшим врагом России
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    36 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    67 комментариев
    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня

    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

    23 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    В Польше решили не приглашать Россию на юбилей освобождения Освенцима
    В Польше решили не приглашать Россию на юбилей освобождения Освенцима
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские власти не намерены приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией, которые пройдут в январе 2025 года.

    Директор мемориального музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме Петр Цивиньский выразил сомнение в возможности участия России в юбилейных мероприятиях. «Тяжело представить присутствие России на этих торжествах», – заявил он в интервью телеканалу TVP World, передает ТАСС.

    «Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-нибудь снова, но будем серьезны – это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца», – отметил он.

    Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, один из крупнейших лагерей смерти, созданных нацистами, был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. За годы существования лагеря через него прошли более 1,3 млн человек, большая часть которых была уничтожена. Сегодня на месте бывшего лагеря функционирует мемориальный музей, который ежегодно посещают миллионы людей со всего мира.

    Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

    В январе власти Люксембурга отозвали приглашение послу России на церемонию памяти жертв Холокоста, которая отмечается в день освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года.

    Коментарии (30)
    23 сентября 2024, 02:00 • Новости дня
    Польша обвинила Россию в дезинформации на фоне масштабного наводнения

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Польши обвинили Россию в якобы организации масштабной кампании дезинформации, направленной на подрыв доверия к государственным структурам на фоне недавнего разрушительного наводнения.

    Вооруженные силы Польши, в частности, подразделение киберзащиты, заявило о выявлении «целенаправленной информационной атаки», целью которой является дестабилизация ситуации в стране в условиях гуманитарной катастрофы. Польские военные утверждают, что Россия пытается посеять сомнения в эффективности работы государственных служб и способностях властей справиться с последствиями наводнения, передает ТАСС.

    Однако, несмотря на серьезные обвинения, польская сторона не предоставила никаких конкретных доказательств причастности России к этой кампании.

    Газета ВЗГЛЯД, на юге Польши из-за аномально сильных дождей случилось наводнение, в результате которого погибли семь человек, введен режим стихийного бедствия и продолжается эвакуация.

    Коментарии (7)
    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

    Коментарии (13)
    23 сентября 2024, 23:53 • Новости дня
    Россия посчитала форсирование процесса ядерного разоружения нереалистичным

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистично, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

    «Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», – приводит РИА «Новости» слова Вершинина на Саммите будущего в Нью-Йорке в канун начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Россия считает, что ООН должна играть центральную роль в многополярном мире, который будет координировать и сближать позиции различных игроков, заявил Вершинин.

    В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о возобновлении евразийского сотрудничества.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Власти Польши обвинили бобров в разрушительных наводнениях

    Польша приняла меры по контролю популяции бобров из-за наводнений

    Власти Польши обвинили бобров в разрушительных наводнениях
    @ Michaela Walch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти обсудили меры по контролю бобров для защиты дамб в затопленных районах, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и стабилизировать ситуацию на фоне наводнений, охвативших южные регионы страны.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости контроля над местами обитания бобров в связи с наводнениями в ряде воеводств, сообщает ТАСС. В ходе заседания кризисного штаба, транслировавшегося на YouTube-канале канцелярии председателя совета министров, он подчеркнул, что целью является предотвращение ущерба дамбам. Туск отметил, что, несмотря на возможное недовольство экологов, безопасность городов и деревень должна оставаться в приоритете.

    Туск напомнил, что подобные решения уже принимались в 2010 году. Он подчеркнул важность соблюдения действующих законов, отметив, что при необходимости будут приняты новые правовые документы. Эксперты в Польше предложили несколько возможных решений проблемы: строительство дамб подальше от рек или их защита металлической сеткой.

    Наводнения, которые стали причиной обсуждения, охватили южные, юго-западные и западные регионы Польши. Стихийное бедствие затронуло Силезское, Нижнесилезское, Опольское, Любушское и Малопольское воеводства. В результате семеро человек погибли, а 26 тыс. военных присоединились к спасательным операциям. В четырех воеводствах остаются закрытыми около 400 школ, а в 28 районах введен режим стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Польши произошло наводнение из-за аномально сильных дождей, в результате которого погибли семь человек. В связи с этим власти ввели режим стихийного бедствия и продолжают эвакуацию жителей затопленных районов.

    Коментарии (12)
    24 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил об угрозе эскалации конфликта на Украине

    Генсек ООН Гутерриш предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине и его глобальных последствиях

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная эскалация конфликта на Украине может усугубить глобальную напряженность, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине выразил серьезные опасения относительно распространения конфликта: «Чем дольше продолжается этот трагический конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. Это затронет не только регион», – передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что растущая напряженность может обострить глобальные расколы в то время, когда мировое сообщество остро нуждается в сотрудничестве. При этом, по его мнению, позитивные примеры, такие как «зерновая сделка» и обмены военнопленными между Россией и Украиной, подтверждают, что при наличии политической воли дипломатия может добиться успеха «даже в самые темные времена».

    Кроме того, Гутерриш заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Он также заявил, что увеличилось число инцидентов на Курской и Запорожской АЭС. Кроме того, Гутерриш осудил атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили.

    Напомним, по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о событиях в зоне российской специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения России

    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал дождаться завершения недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России.

    Полянский отметил, что будет множество встреч, разговоров и спекуляций в ходе недели высокого уровня, поэтому преждевременно оценивать реакцию Запада на предостережения России о возможных действиях Киева вглубь российской территории не следует, передает РИА «Новости».

    «Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал он.

    Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский: Западные страны поставили украинский кризис в центр обсуждений в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

    Он отметил, что это выглядит странным, учитывая наличие других серьезных кризисов, например, на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    «Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал Полянский.

    Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского

    Небензя раскритиковал Запад за использование Совбеза ООН как «концертной площадки» для выступления Зеленского

    Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны использовали заседание СБ ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Небензя отметил, что в организации заседания наблюдаются процедурные нарушения, передает ТАСС.

    «Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», – заявил дипломат.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам российского дипломата, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Напомним, Зеленский прилетел в США, одной из целей его визита стало обсуждение украинского «мирного плана», который, как сообщается, подразумевает приглашение Украине вступить в НАТО и получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

    Коментарии (0)
    23 сентября 2024, 08:27 • Новости дня
    Улан-Батор заявил об отсутствии давления на Монголию из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН не изменила позицию в отношении Монголии после визита президента России Владимира Путина, сообщил советник президента Монголии Эрдэнэцогтын Одбяар.

    «Отношение ООН к Монголии осталось прежним. Никаких изменений из-за визита президента России – вечного соседа нашей страны – не произошло», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Одбаяра, ни одна страна не пыталась оказать давление на Монголию в связи с визитом российского лидера. Он подчеркнул, что отношения ООН с Монголией остались неизменными и ни одно государство не выражало недоверие или намерение сократить связи.

    Советник президента Монголии добавил, что на Саммите будущего, проходящем с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обсуждаются более серьезные проблемы, касающиеся глобальных вызовов и коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин посетил Монголию. В рамках визита российский лидер и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора. Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Байден в последний раз выступил в ООН в качестве президента

    Байден назвал конфликты на Украине и в Израиле мировыми вызовами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, назвал конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния серьезными мировыми вызовами.

    «Я признаю наличие вызовов от Украины до Газы, Судана и далее: война, голод, терроризм, <…>, перемещенные лица, климатический кризис, демократия под угрозой <…>. Список можно продолжать», – сказал он, передает ТАСС.

    Байден выразил убежденность в том, что лидеры стран не должны поддаваться отчаянию, несмотря на многочисленные трудности. По словам американского лидера, мир находится на пороге новой эпохи, и решения, принимаемые мировыми лидерами сейчас, будут определяющими для грядущих поколений.

    На прошлой неделе администрация США анонсировала последнее выступление главы Белого дома Джо Байдена в качестве президента на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 22:16 • Новости дня
    Сийярто анонсировал встречу с Лавровым

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о планах встретиться с Лавровым в ходе высокой недели ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках высокой недели ГА ООН намерен провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Сийярто отметил, что такие встречи стали привычными, поскольку Россия остается ключевым игроком в Центральной Европе. «Всякий раз, когда мы здесь, на Генеральной Ассамблее, мы всегда встречаемся друг с другом», – приводит его слова РИА «Новости».

    «С моей центральноевропейской точки зрения, реальность такова, что Россия находится по соседству, и Россия всегда будет играть важную роль в определении будущего Центральной Европы», – добавил он.

    Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не может позволить себе прекращать контакты с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто высказал мнение о необходимости возобновления евразийского сотрудничества «от Лиссабона до Владивостока». При этом Сийярто отмечал, что коллективный Запад «клеймит» всех, кто отличается от остальных на международной арене, включая президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска вошли на окраины Угледара
    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США
    США включили в новый пакет помощи Киеву кассетные боеприпасы
    Мишустин назвал величину МРОТ в 2025 году
    Швейцария одобрила смягчение санкций против России
    Суд запретил организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
    Lada Aura стала официальным автомобилем госслужащих

    Европа усиливает зависимость от российских удобрений

    Несмотря охлаждение отношений, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России. В июле он нарастил их импорт до максимума за двадцать месяцев. Для Европы Россия – номер один по удобрениям, при этом для России рынок ЕС – не главный. Почему Европа увеличивает зависимость от российского товара? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............