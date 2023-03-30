США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН

В Совфеде указали на боязнь Запада международного расследования теракта на «Северных потоках»

Сенатор Долгов: США не допустят расследования в ООН своей вины в теракте на «Северных потоках»

США и их союзники сделали все, чтобы не допустить объективного расследования теракта на «Северных потоках». При этом они побоялись вести себя слишком нагло, поэтому не голосовали против. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел сенатор Константин Долгов, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции о международном расследовании диверсий газопроводах.

«Результаты прошедшего в Совбезе ООН голосования по российско-китайской резолюции абсолютно ожидаемы. Американцы и их союзники будут делать все, чтобы скрыть правду. А ООН в очередной раз показала свою слабость перед Западом», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Кроме того, даже если бы непостоянные члены СБ поддержали российско-китайскую резолюцию, Великобритания, Франция или США воспользовались бы своим правом вето. И произошедшее лишний раз указывает на тех, кто действительно стоит за диверсией», – отметил сенатор.

«В том, что все страны, не поддержавшие резолюцию, воздержались от голосования, а не высказались против, нет ничего странного. Было бы уж слишком нагло в открытую голосовать против грубейшего нарушения международных норм и призывов к честному, объективному расследованию. Кроме того, этот прием часто используется западными странами в СБ ООН для того, чтобы не пропустить невыгодные им резолюции», – считает парламентарий.

«Я убежден, что шансов на расследование произошедшего теракта под эгидой ООН нет. США и их союзники не пропустят такое решение, однако мы в свою очередь будем продолжать ставить этот вопрос, требовать объективного разбирательства и допуска России», – подчеркнул он.

«Можно предположить, что когда-нибудь изменится позиция ряда европейских стран после смены действующих там сегодня правительств. И тогда весь мир узнает правду. Однако уже сейчас понятно, кто виновен в случившемся. Я абсолютно уверен, что даже на Западе практически не осталось сомнений – это США», – резюмировал Долгов.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале отметил, что «официальный Вашингтон фактически признал свою причастность к взрывам труб «Северного потока».

«По-другому рассматривать итоги вчерашнего заседания в СБ ООН по проекту российской резолюции практически невозможно. Хотя никто не решился голосовать против предложения Москвы о международном расследовании преступления века, но нас поддержали лишь две страны из нынешнего состава Совбеза (КНР и Бразилия – обе входят в БРИКС). Остальные вслед за США воздержались», – пишет он.

«Кстати, есть повод всерьез задуматься о включении в число постоянных членов СБ ООН таких суверенных государств, как Бразилия, Индия, ЮАР, и о переносе штаб-квартиры ООН с территории США в более приличное место», – отметил сенатор.

«Что же до расследования, то у нас есть свой УК, и им надо пользоваться в полной мере в отношении всех причастных к злодеянию против наших газопроводов, где бы они ни были и кем бы не оказались!» – акцентировал он.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании. Воздержались 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

В тексте документа предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.

Как пояснил Небензя, Россия настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».

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