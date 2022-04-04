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Постпред Британии: Оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет
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Оснований для того, чтобы приостановить работу России в Совете Безопасности ООН, нет, заявила постоянный представитель председательствующей в апреле в Совете Безопасности ООН Великобритании Барбара Вудворд.
«На протяжении последних пяти с половиной недель на этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет», – сказала Вудворд, передает ТАСС.
По ее словам, попытки Украины утверждать, что Россия не имеет права на место постоянного члена Совета Безопасности ООН потому, что якобы не было формальной передачи соответствующих полномочий ей от СССР, а также якобы не было формального принятия России в организацию после распада СССР, не имеют практической перспективы. «Это сложная дискуссия. Я слышала несколько раз позицию Украины. Но, я полагаю, в практическом плане у этого пути очень мало веса», – добавила она.
Ранее постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
Россия собралась в СБ ООН разоблачить украинскую ложь о ситуации в Буче
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Россия запросила заседание в СБ ООН в связи с украинской провокацией, устроенной в городе Буча, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». Он заявил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов, передает РИА «Новости». Он пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта. Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Канцлер Германии Олаф Шольц уже попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
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Патриарх Кирилл призвал россиян встрепенуться
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Российские военные должны быть верными своей присяге до конца и «осознавать историческую важность» нынешних событий. А россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только – весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», – сказал патриарх после литургии в главном храме Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Он отметил, что именно поэтому он сегодня здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества – чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента.
По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее народ – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал так, как мало какой из европейских народов. Предстоятель Русской церкви убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.
«Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. <…> Я отталкиваюсь от истории нашего народа, наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы <...> не подвиг нашего народа», – заявил патриарх.
Он добавил, что не перестает чувствовать тревогу за тех людей, которые живут в местах, где происходят военные столкновения. Предстоятель РПЦ призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани». «При этом мы должны быть верны – я имею в виду в первую очередь военнослужащих – своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», – заключил патриарх.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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Матвиенко предложила ввести новый выходной в России
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День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, это большой день. «И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории», – отметила она.
Матвиенко добавила, что «сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться».
«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», – заключила она.
Тем временем в Латвии накануне в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы.
Как ранее сообщил ТАСС, соответствующие поправки к закону в четверг поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против.
Депутат Борис Цилевич с трибуны законодательного собрания заявил, что «единственная цель этого предложения – унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом». «Иной цели я здесь не вижу», – сказал он.
Поправки также запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России.
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Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада
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Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.
Поздравление главы России зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.
«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».
В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.
Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.
США намерены отстранить Россию от участия в Совете по правам человека ООН
США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН, заявила постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд.
«Участие России в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за ее удаление», – приводит ее слова агентство Reuters.
Также агентство напомнило, что Россию могут отстранить от участия в СПЧ ООН, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН.
Кроме того, Reuters напоминает, что с 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции, осуждающие Россию, по меньшей мере 140 голосами «за».
«Мое послание тем 140 странам, которые мужественно стояли вместе, таково: картины из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями», – сказала журналистам Томас-Гринфилд.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
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Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Украины по Крыму и Донбассу
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В позиции украинской делегации на переговорах в Стамбуле появилось больше реализма по Крыму и Донбассу, а также своему безъядерному статусу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям то, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть», – пояснил министр, передает РИА «Новости».
Продолжая высказываться о раунде переговоров, Лавров указал, что «больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей».
По его словам, безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик.
Он подчеркнул, что «как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять».
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».
Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе
Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах», заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.
«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», – написал он в Telegram.
Мединский, комментируя слова члена украинской делегации Давида Арахамии, заявившего, что «Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма», отметил, что точка зрения России относительно статуса Крыма и Донбасса остается неизменной. Вместе с тем глава делегации России заявил, что нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также создания гарантий безопасности для Киева Москва добивалась с 2014 года.
«В действительности, согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС (вооруженных сил – прим. ВЗГЛЯД) только с разрешения государств-гарантов, (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины – все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года», – добавил он.
Мединский подчеркнул, что переговоры российской и украинской делегаций продолжатся в понедельник, а работа по тексту договора и между главами делегаций велась в дистанционном формате в пятницу и субботу.
Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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Фонд Кадырова доставил в Мариуполь 100 тонн продуктов
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Жителям Мариуполя роздано 100 тонн продуктов. Продовольственный груз, в который вошли соль, мука, сахар, консервы, гречка, рис, макаронные изделия, масло, детское питание, вода и другие продукты, передал мариупольцам дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР Ваха Геремеев», – рассказал Кадыров в Telegram.
Ранее в Минобороны заявили, что из-за действий Международного Комитета Красного Креста колонны с гуманитарной помощью не смогли вовремя добраться до Мариуполя.
Напомним, что заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе остались три основных очага сопротивления – это центр города, завод «Азовсталь» и порт. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурм завода в Мариуполе.
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В ЛНР заявили об использовании нацбатами инвалидов из дома-интерната в качестве живого щита
Участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Как только вошли украинские вооруженные формирования в населенный пункт (Новая Краснянка – прим. ВЗГЛЯД), от сотрудников неоднократно поступали звонки руководству района, области и так далее с целью запроса эвакуации. И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова, будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Сердюковой, есть данные не только о бесчинствах участников нацбатальонов, базирующихся в этом районе, но и о том, что украинские силовики при отступлении Киева открыли огонь по интернату.
«Люди подопечные гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению Народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного ВСУ отошли и нацбатальоны, и уже наши военные за руку, поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались, из 71 подопечного вывели с территории 22 человека (остальные погибли – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила омбудсмен.
Ранее Сердюкова заявила, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
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В Россию из Донбасса прибыли более 13 тыс. беженцев за сутки
Свыше 13 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тыс. граждан», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пятницу стало известно, что число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,7 тыс. человек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Директор Музея Победы рассказал о Дне единения народов России и Белоруссии
Директор Музея Победы Александр Школьник назвал День единения народов России и Белоруссии днем глубокой дружбы.
«День единения народов России и Белоруссии – это день глубокой кровной дружбы. Сколько бы не было желающих внести раздор, недопонимание, червоточинку в отношения между нашими странами, уверен, что эти попытки обречены на провал. Потому что мы выработали общий моральный иммунитет против вирусов национализма и беспамятства», – передает его слова Общественная палата России в Telegram-канале.
Он напомнил о сопротивлении русских и белорусов в годы Великой Отечественной войны, когда Брестская крепость первой приняла удар нацисткой Германии.
«Вместе наши солдаты сражались подо Ржевом, Курском, Сталинградом. Вместе освобождали от нацизма страны Европы, вместе дошли до Берлина. И наши народы это помнят и чтят подвиг предков», – сказал Школьник.
Он указал на важность сохранения близких и теплых отношений между странами, а также необходимость развивать братские связи и выводить их на новый уровень.
А способствовать этому должны общественная деятельность, гуманитарное сотрудничество, совместные культурные проекты, считает эксперт.
В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче
ООН даст свои оценки по событиям в украинской Буче (Киевская область) на основе результатов проведенного расследования, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», – приводит его слова ТАСС.
Хак уточнил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине пытается как можно скорее получить доступ в украинские населенные пункты Буча и Гостомель.
Ранее сообщалось, что Москва запросила на 22.00 понедельника экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинской Буче.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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В ЕС заявили о снижении уровня жизни из-за антироссийских санкций
Конфликт на Украине и санкции Запада против России могут привести к росту цен в ЕС, снижению уровня жизни и социальным последствиям для стран сообщества, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью.
«Рост цен на энергоносители и продукты питания (вызванные конфликтом на Украине и западными санкциями против России – прим. ВЗГЛЯД) приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что цены на фрукты и овощи в Великобритании выросли на 30%, растительное масло подорожало на 50–70%.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против России санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
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