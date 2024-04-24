Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при ЧС

Tекст: Вера Басилая

«Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году, сейчас 2024-й, и этот тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, сейчас размер компенсаций пострадавшим при ЧС составляет 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей, их нужно проиндексировать.

«Если сейчас человек вынужден заниматься восстановлением своего домохозяйства и одновременно должен еще на работу ходить, то для людей возникают дополнительные сложности. Я прошу губернаторов вместе с местными работодателями, а если кто-то работает в федеральных учреждениях либо компаниях с госучастием, то тоже с работодателями проговорить это и решить вопрос с дополнительными отпусками», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы. Также Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты, и поручил разобраться со всеми заявлениями.