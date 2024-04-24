Путин допустил изменение размеров компенсаций пострадавшим от природных ЧС

Tекст: Елизавета Шишкова

Он также призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в регионах, пострадавших от паводков, передает ТАСС.

«Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.



Глава государства подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков привлечено достаточное количество сил. Путин указал, что всю поддержку необходимо оказывать гражданам.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков.