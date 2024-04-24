Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.26 комментариев
Путин допустил изменение размеров компенсаций пострадавшим от природных ЧС
Размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
Он также призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в регионах, пострадавших от паводков, передает ТАСС.
«Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков привлечено достаточное количество сил. Путин указал, что всю поддержку необходимо оказывать гражданам.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков.