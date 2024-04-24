Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.26 комментариев
Путин о выплатах пострадавшим от паводка: Что так мало-то?
Президент Владимир Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.
«Что так мало-то?» – спросил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, указав на то, что во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении.
Глава государства потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право, передает ТАСС.
На совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий.
«Я не очень понял, что значит «подают все»? Кто все?» – спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают.
«Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления», – ответил Путин.
«Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», – добавил президент.
Путин заявил также, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы.