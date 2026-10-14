Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи
У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в районе островов Фиджи на глубине более 500 км.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи в среду в 22:49 по местному времени (13:49 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийское государственное геологическое агентство.
Очаг землетрясения залегал на глубине 574 км. Информации об угрозе цунами не поступало, данных о пострадавших и повреждениях также нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.
В 2024 году у берегов островного государства зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.