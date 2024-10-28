Землетрясение магнитудой 5,3 ударило у берегов Фиджи

Землетрясение у берегов Фиджи произошло с эпицентром в 350 км от Сувы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья главного острова архипелага Фиджи Вити-Леву.

Эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 350 км к востоку от Сувы, столицы Фиджи, где проживают около 94 тыс. человек. Очаг колебаний залегал на глубине порядка 600 км.



По предварительным данным, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Также не объявлялась угроза цунами, что снижает потенциальные риски для населения и окружающей инфраструктуры. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию и готовы оперативно реагировать на любые изменения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в 164 километрах от села Мильково на Камчатке, эпицентр находился на глубине 60 километров.

В ночь на 24 октября в Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое ощутили в городе Северо-Курильск силой 3 балла.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Северный Малуку в Индонезии на глубине 16 километров, угрозы цунами нет, информация об ущербе и жертвах пока отсутствует.

