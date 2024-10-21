В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Северном Малуку без угрозы цунами

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Индонезии, в провинции Северный Малуку, произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает РИА «Новости». Событие произошло в 10.24 по местному времени (6.24 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров.

Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение не обладает потенциалом для возникновения цунами.

На данный момент информация об ущербе и жертвах отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в море Саву у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, ранее метеорологи Индонезии предупредили об угрозе цунами, а в январе 2023 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,6 недалеко от берегов этой страны.