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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Северном Малуку без угрозы цунами
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Северный Малуку в Индонезии на глубине 16 километров, угрозы цунами нет, информация об ущербе и жертвах пока отсутствует.
В Индонезии, в провинции Северный Малуку, произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает РИА «Новости». Событие произошло в 10.24 по местному времени (6.24 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров.
Сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии сообщило, что землетрясение не обладает потенциалом для возникновения цунами.
На данный момент информация об ущербе и жертвах отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в море Саву у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, ранее метеорологи Индонезии предупредили об угрозе цунами, а в январе 2023 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,6 недалеко от берегов этой страны.