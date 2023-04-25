Метеорологи Индонезии предупредили об угрозе цунами

В Госдуме оценили решение Казахстана отказаться от парада в честь Дня Победы

Депутат Калашников: Отмена парада в честь Дня Победы – суверенное право Казахстана

Казахстан чтит память погибших в ходе ВОВ. Эта страна внесла значимый вклад в борьбу Советского Союза с мировым злом, поэтому к решениям Астаны важно относиться с пониманием. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Леонид Калашников. Ранее Министерство обороны Казахстана заявило, что в стране не планируют проводить Парад Победы в связи с экономией средств.

«Правительство Казахстана официально заявило, что причина отмены парада в День Победы – экономия средств. Искать здесь какие-либо подводные камни я бы не стал. Население этой страны внесло колоссальный вклад в разгром нацистской Германии. Так что и население страны, и местная политическая элита ощущают себя наследниками поколения героев», – сказал Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ.

«Астана свято чтит жертвы, которые принесли народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И в настоящий момент я не вижу, чтобы эта позиция каким-либо образом менялась. Вполне возможно, что государство действительно имеет какие-либо финансовые сложности. Вспомним события 2022 года – был нанесен колоссальный ущерб экономике. Ну и не стоит забывать, что СССР также иногда приходилось отказываться от проведения парада в День Победы», – резюмирует Калашников.

Ранее в Министерстве обороны Казахстана сообщили об отсутствии планов проведения в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств. Отмечается, что решение принято в связи с необходимостью поддержания требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС страны.

Это уже четвертый раз, когда Казахстан отказывается проводить парад. Первые два были связаны с пандемией, а 2022 году в минобороны республики заявили, что это связано с экономией средств и наличием других задач. Вместе с тем в государстве прошло более 50 праздничных мероприятий, которые были направлены на чествование ветеранов ВОВ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.

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