Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

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9 января, понедельник | Последнее обновление — 22:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал ниже 70 рублей
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В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся.
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Сегодняшняя СВО – война с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская война.
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Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи сообщили о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой 7,6
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Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано недалеко от берегов Индонезии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в море Банда в 431 км к юго-востоку от города Амбон с населением около 355 тыс. человек, передает ТАСС.
Очаг залегал на глубине 100 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и жертвах не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Габоне.
Напомним, 26 декабря 2004 года землетрясение у берегов Индонезии стало причиной гигантского цунами. Общее число жертв в пострадавших странах Азии и Африки тогда составило примерно 230 тыс. человек.
Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
В Соледаре украинские военные массово обратились в бега
Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре
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В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24».
По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.
Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется.
Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов.
Британский генерал увидел признаки изменения позиции Лондона по Украине
Экс-глава британского генштаба Даннат указал на отсутствие сообщений о планах Лондона передать Украине бронетехнику
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Великобритания не сообщала о планах передачи Украине бронетехники, что может свидетельствовать о потере Лондоном желания продолжать активную военную помощь Киеву, заявил бывший начальник генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат.
Даннат считает, что на фоне объявлений США, Германии и Франции о военной помощи Украине Великобритания словно «потеряла свой голос». При этом он признал, что возможности Лондона довольно ограничены, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Отставной генерал посетовал на нехватку финансирования британской армии. По его словам, это привело к нехватке большого числа единиц новейших бронемашин, а имеющаяся техника заметно устарела и требует замены на модернизированные модели.
Даннат указал, что из-за вскрывшихся технических неполадок оказались сорваны поставки бронемашин Ajax, войска так и не получили бронемашины Boxer. Он предложил Лондону рассмотреть возможность передать Киеву бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot. Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC.
МОК пригрозил бойкотом ОИ-2024 в случае участия россиян
Почетный член МОК Хейберг: Страны Европы могут бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян
Европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях, заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг.
По его словам, план по разработке приемлемых условий для включения российских спортсменов в число участников Олимпиады преждевременный, поскольку «вся Европа» – союзники Украины», и они могут прибегнуть к бойкоту, передает РИА «Новости». Хейберг добавил, что Олимпийскому совету Азии рано изучать варианты для интеграции России.
Ранее глава МОК Томас Бах рассказал, что, по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Олимпиаде в Париже должны участвовать представители всех стран.
Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
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Предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы, следует из данных электронной базы Госдумы.
На сайте ведомства указано, что Путин внес проект о «денонсировании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года».
В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов.
Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе.
Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Киркоров: Зеленский слишком сильно вошел в роль и ведет Украину к пепелищу
Киркоров поблагодарил Зеленского за включение в санкционный список
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Президент Украины Владимир Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу», заявил российский исполнитель Филипп Киркоров.
Киркоров в Instagram* сообщил, что «принимает поздравления» в связи с тем, что попал в санкционный список Зеленского – в сообщении перед фамилией президента Украины зачеркнуты слова «доктор Геббельс, лидер свободного мира, радетель за свободу слова». Исполнитель поблагодарил за признание своих таланта, «значимости и популярности».
«История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет», – заявил Киркоров, подчеркнув, что культуру не смогли отменить тогда, не смогут и сейчас.
По его словам, «ценности культуры под украинским протекторатом давно истребляются в западно-украинских странах, которые как дети повинуются звукам флейты Гамельнского крысолова». Cancel culture (культура отмены) «искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкций на братских территорий его родины, восхваляется на западе», заявил Киркоров.
Он полагает, что его «старый товарищ и партнер по съемочной площадке» чересчур «сильно вошел в роль». Киркоров заявил, что «сценарий», который «присылают из-за океана» ведет самого Зеленского, а также Украину «к пепелищу». Киркоров сказал, что ему жаль как Зеленского, так и жителей Украины.
«Фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official», – говорится в сообщении.
В комментариях Киркорова поддержала певица Лолита Милявская.
Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении ряда артистов, включая Киркорова и Милявскую. Милявская является гражданкой Украины.
Бастрыкин поручил завести дело против актера Смольянинова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями.
Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Смольянинов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы «воевать за Украину». Он призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Зеленский сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Артемовску и Соледару
Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару
К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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Сбежавшие от мобилизации россияне несколько месяцев прожили в аэропорту Сеула
The Korea Times: Пять россиян, уехавших от мобилизации, на несколько месяцев застряли в аэропорту Сеула
Пять российских граждан, уехавших из России, как утверждается, из-за мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, сообщили местные СМИ.
Как сообщила газета The Korea Times, россияне подали заявление на предоставление убежища, но власти Южной Кореи им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца, передает ТАСС.
По сообщению издания, россияне уже несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта и питаются едой, предоставляемой министерством юстиции. Правительство отказало одному из них еще на стадии «предварительной оценки», но мужчины подали апелляцию в суд, который примет решение в конце января.
По сообщению издания, если южнокорейский суд поддержит россиян, то они получат визу G-1, которая позволит им находиться на территории республики до завершения процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. Газета The Korea Times указывает, что Республика Корея одобряет лишь 1,3% всех заявлений на предоставление убежища.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в паспортах россиян, которые уехали из страны после начала СВО и частичной мобилизации, надо ставить особую отметку.
Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Отказ обсуждать репарации станет большой проблемой для Берлина
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Отказ властей Германии обсуждать вопрос военных репараций может обернуться большими проблемами для Берлина, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Яблоньский в эфире Польского радио заявил, что отказ Германии обсуждать данный вопрос подтверждает «самые плохие предчувствия». По его словам, были оптимистические мнения, что Германия, возможно, согласится сесть за стол переговоров, делая вид, что готова обсуждать этот вопрос.
«А мы, однако, имеем дело с высокомерием», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха, говоря при этом, что дело закрыто, однако, считает польский политик, оно никогда не было открыто.
По его словам, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
«Им будет очень стыдно за это», – добавил Яблоньский.
Ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии.
Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
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Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.
Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.
В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.
Песков ответил на слухи о «продолжении мобилизации»
Песков призвал не придавать значения слухам о якобы «продолжении мобилизации»
Не стоит придавать большого значения Telegram-каналам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слухи, распространяющиеся в этом мессенджере о якобы «продолжении мобилизации» в России.
Песков заявил, что не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Представитель Кремля напомнил, что главным первоисточником являются официальные власти во главе с президентом России, а значение Telegram-каналов, по его словам, преувеличивать не стоит, передает ТАСС.
Он напомнил, что по поводу мобилизации «все много раз было сказано» официальными властями.
Ранее Песков заявил, что никакой новой информации о мобилизации в России нет, она завершена.
Российские военные освободили Бахмутское в ДНР
Российские военные освободили село Бахмутское, сообщается в штабе территориальной обороны ДНР.
В Telegram-канале штаба отмечается, что на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Бахмутское.
Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.
СК назвал число пострадавших при крушении пассажирского самолета в НАО
При падении самолета Ан-2 в НАО погибли два человека, 10 пострадали
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В результате падения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) два человека погибли, 10 пострадали, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В Telegram-канале СК говорится, что вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно АН-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек. В настоящее время установлено двое погибших, остальные получили повреждения различной степени тяжести, уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.
В ведомстве также добавили, что по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Напомним, что самолет Ан-2 с 10 пассажирами на борту потерпел крушение в Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения.
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