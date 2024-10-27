  • Новость часаПремьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

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    27 октября 2024, 10:21 • Новости дня

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

    МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 5,6 в акватории Кроноцкого залива на Камчатке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в 164 километрах от села Мильково на Камчатке, эпицентр находился на глубине 60 километров, сообщило региональное управление МЧС.

    По информации ведомства, сейсмособытие произошло в акватории Кроноцкого залива, передает РИА «Новости».

    Согласно данным, подземные толчки в отдельных районах Петропавловска-Камчатского могли ощущаться силой до двух баллов. В связи с происшествием угроза цунами не объявлялась.

    Напомним, в ночь на 24 октября в Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,2. В понедельник землетрясение произошло в провинции Северный Малуку в Индонезии и провинции Сан-Хуан, расположенной на западе Аргентины.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

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    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    24 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пригороде Грозного неизвестные атаковали колонну Росгвардии, в результате чего один военнослужащий погиб, еще одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации Росгвардии, в результате обстрела один из военнослужащих скончался, второй получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС. Нападавших разыскивают.

    Ранее Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего службу по контракту в Новочеркасске, к 7,5 годам колонии за нанесение ножевых ранений начальнику.

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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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    24 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Губернатор Челябинской области проинформирован о волнениях в Коркино из-за убийства таксистки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области, глава региона Алексей Текслер проинформирован о случившемся, сообщили в облправительстве.

    По указанию губернатора в Коркино направлены его заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МВД по региону и подразделения сил специального назначения Росгвардии, добавили в правительстве.

    В сообщении правительства Челябинской области отмечается, что правоохранительным органам оказывается максимальная помощь.

    В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора, сообщает URA.ru. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

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    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    25 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

    «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 21,00% годовых», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

    В заявлении ЦБ отмечается, что инфляция в сентябре составила 9,8% в годовом пересчете, что выше августовских 7,5%. Базовая инфляция также увеличилась с 7,7% в августе до 9,1% в сентябре.

    Регулятор указал на необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 4% к 2026 году.

    Эксперты ожидали повышение ставки, но расходились в оценке ее уровня: 20% или 21%. Большинство аналитиков считают, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года.

    Также отмечается, что рост внутреннего спроса опережает предложения товаров и услуг, что вместе с увеличением бюджетных расходов и дефицита бюджета оказывает проинфляционные эффекты.

    Так, в октябре инфляционные ожидания достигли максимумов с начала года, подтолкнув регулятора к решительным мерам.

    По мнению экспертов, решение банка направлено на поддержание сберегательных настроений населения и охлаждение розничного кредитования. Рынок труда остается напряженным, а заработные платы продолжают расти быстрее производительности труда.

    На среднесрочном горизонте, как отмечается в заявлении, инфляционные риски остаются высокими. ЦБ учитывает параметры бюджетной политики, которые могут потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка может вырасти на два процентных пункта – до 21% – в этом году, что станет рекордным уровнем с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка.

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    25 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В Алтайском и Пермском краях началась эмиссия новых пятитысячных банкнот, оформленных символами Уральского федерального округа, рассказали в местных отделениях Банка России.

    Отмечается, что в Алтайском и Пермском краях запущены в обращение новые банкноты номиналом пять тысяч рублей, передает РИА «Новости».

    В отделении Барнаула Банка России сообщили, что обновленные банкноты поступили в регион и будут постепенно заменять старые.

    «Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», – отметила эксперт Юлия Лужнова.

    На новых банкнотах изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа – Азия» и памятник «Сказ об Урале».

    В Пермском крае представители Банка России заявили, что массовая эмиссия новых банкнот ожидается с ноября-декабря, после проведения технических мероприятий по подготовке банкоматов.

    Лужнова добавила, что обновленные банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Она подчеркнула, что старые банкноты образца 1997 года останутся законным средством платежа и будут постепенно вытесняться из оборота.

    «Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России представил обновленный дизайн купюры в 1 тыс. рублей, на которой теперь изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Дмитриевская башня и Чкаловская лестница.

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    25 октября 2024, 19:28 • Новости дня
    В Вологодской области продажу алкоголя предложили ограничить двумя часами в сутки

    Губернатор Вологодской области Филимонов предложил ограничить двумя часами в сутки продажу алкоголя в регионе

    В Вологодской области продажу алкоголя предложили ограничить двумя часами в сутки
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе.

    Если закон будет принят, алкоголь можно будет приобрести в розничных магазинах только с 12.00 до 14.00 в рабочие дни и новогодние праздники, передает «Коммерсант».

    Планируемые ограничения не затронут заведения общественного питания. Новый закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Документ также вводит полный запрет на продажу алкоголя в рознице в определенные праздничные дни, включая такие праздники, как Праздник весны и труда, День России, День знаний, День народного единства и День Конституции России.

    В июле сообщалось, что Европа остается регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, при этом новые данные ВОЗ свидетельствуют о снижении этого показателя в ряде стран Восточной Европы, включая Россию. Более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, показало масштабное социологическое исследование.

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