Стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 на западе Аргентины

В Аргентине произошло землетрясение, эпицентр находился в провинции Сан-Хуан

Tекст: Денис Тельманов

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,8, произошедшем в аргентинской провинции Сан-Хуан. Эпицентр находился в 65 км к северо-западу от столицы провинции – города Сан-Хуан, где проживают примерно 447 тыс. жителей. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 86 км, передает ТАСС.



На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки. Провинция Сан-Хуан известна своей активной сейсмической историей, однако подобные землетрясения редко приводят к значительным разрушениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в значительном удалении от крупных населенных пунктов.

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Мексики, эпицентр находился в 279 км от города Мансанильо, где проживают около 160 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Турции, эпицентр находился в 47 км от Малатьи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

