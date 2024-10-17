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    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    Юрист назвал проверенные способы разорвать брачный контракт
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    Врачей и учителей предложено исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 02:22 • Новости дня

    Стало известно о землетрясении в Синьцзяне

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Синьцзяне, разрушения не зафиксированы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился в значительном удалении от крупных населенных пунктов.

    Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда составила 5,2.

    Эпицентр находился в 153 километрах к юго-западу от уезда Аксу, население которого составляет 535 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти продолжают оценивать ситуацию, чтобы понять, были ли какие-либо последствия для населения или инфраструктуры региона.

    В связи с удаленностью эпицентра от крупных поселений, вероятность значительных разрушений представляется низкой.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у побережья Мексики с эпицентром в 279 км от города Мансанильо, где проживают около 160 тыс. человек.

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло также на востоке Турции, в 47 км от Малатьи, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

    Помимо этого, землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора.

    16 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    «К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», –  сообщил глава Минстроя.

    По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%.  «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.

    Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.

    Ранее ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ.

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    16 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии Кобахидзе подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не скрывать от граждан Грузии правду о бедственном положении Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он в среду журналистам. – А обстановка там тяжелейшая».

    По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света».

    По его словам, «погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети».

    «Нам же предлагали увидеть все это как романтическое событие. Мы показываем общественности голую правду о происходящем на Украине и рассказываем, что оппозиция хотела, чтобы аналогичная участь постигла Грузию», – сказал глава грузинского кабмина.

    Киев неоднократно требовал от Тбилиси прекратить говорить о тяготах на Украине.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР

    Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей». Его «план» исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Главные пункты включают приглашение Украины в НАТО и удары по России.

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Зеленский в ходе выступления в Раде.

    Украинский лидер подчеркнул, что его план не предусматривает заморозку конфликта или уступки территорий. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – заявил Зеленский в ходе выступления, передает ТАСС.

    Основные пункты «плана победы» включают приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и продолжение операций на территории России.

    Одним из важнейших аспектов плана Зеленский назвал снятие ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на российской территории. Это предполагает предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и разведывательной информации от западных стран.

    Зеленский подчеркнул важность усиления военного потенциала Украины.

    Также план предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», который «обеспечит защиту страны в будущем».

    Зеленский также отметил важность развития стратегического и экономического потенциала Украины и усиления санкций против России.

    Кроме того, украинские военные будут использованы для укрепления обороны всей Европы в период после окончания конфликта, пообещал он.

    По словам Зеленского, «план победы» станет «мостом к саммиту мира», его реализация позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву, но даже США оказались не готовы поддерживать такие заявления.

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    16 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области произошло убийство заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции.

    Неизвестный расстрелял мужчину в упор, погибшим оказался участник специальной военной операции, сообщил собеседник ТАСС. Он вернулся домой всего неделю назад.

    Следственные органы регионального Главного следственного управления СК возбудили дело по факту расстрела мужчины. Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

    Убийство произошло 16 октября около 9.00 мск у села Меленки Солнечногорского городского округа. Мужчина на грунтовой дороге из автомобиля произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери машины под управлением местного жителя. Пострадавший скончался. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.

    В январе двое жителей Истринского городского округа угрожали убить и поджечь дом супруги участника СВО, требуя вернуть долг, который якобы взял ее муж. Они подожгли дом, но хозяйка смогла спастись. Организатор поджога позднее был арестован.

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    16 октября 2024, 10:16 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приближающейся отставке путем импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, в нарушение конституции, ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент 26 октября «технического правительства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное – нерелевантно», – заявил он.

    Правящая «Грузинская мечта» до выборов внесет в КС иск против президента за ее несогласованные с правительством визиты за рубеж, что является нарушением Основного закона. В прошлом году попытка отправить Саломе Зурабишвили не прошла – для этого нужно 100 из 150 мандатов, в «Грузинская мечта» набрала 84.

    Правящая партия полагает, что получит 26 октября не менее 60% голосов избирателей – это примерно 106 мандатов. И в конце ноября – начале декабря сможет вынести импичмент Зурабишвили.

    Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре. Импичмент – в случае вынесения – будет иметь символическое значение, как превенция нарушений Конституции.

    Теперь президента в Грузии будет избирать коллегия выборщиков – это 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти, которые получили мандаты на муниципальных выборах в 2021 году при подавляющем преимуществе «Грузинской мечты». Таким образом, возвращение на пост президента Зурабишвили практически исключено.

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    16 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС
    Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстан решил пока не подавать заявку на вступление в БРИКС, учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения и другие факторы, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

    По его словам, президент Казахстана получил предложения о вступлении в БРИКС, которые сейчас внимательно рассматриваются главой государства и анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов, передает ТАСС.

    При этом Уали отметил, что пока Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Он объяснил это многоступенчатым процессом рассмотрения вопроса о членстве, а также другими моментами, связанными с перспективами развития данного объединения.

    Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил о возможном вступлении страны в БРИКС вместо Европейского союза, премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене, а Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, оценивая потенциальные преимущества от этого шага.

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    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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    16 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.

    В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.

    Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

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    16 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы

    Управделами президента: Стоимость блюд в Госдуме совпадает с ценами в общепитах Москвы

    В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Цены на основные блюда в Госдуме, обслуживаемой комбинатом питания «Кремлевский», соответствуют уровню цен в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы, сообщили в управлении делами президента России.

    В управделами президента отметили, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения актуальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания Москвы. Эти данные используются для анализа цен на основные блюда комбината питания «Кремлевский», который также обслуживает Госдуму, передает РИА «Новости».

    Аналитические исследования, проведенные за последние несколько кварталов 2023-2024 годов, подтвердили соответствие цен в «Кремлевском» с ценами в ресторанах и кафе Москвы схожего формата, отметили в управделами президента.

    Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что распространенные в интернете фотографии с якобы низкими ценами в думской столовой создают впечатление спланированной акции против Государственной Думы.

    Согласно предоставленным Ниловым данным, отварные макароны в столовой Госдумы стоят 99 рублей, блинчик с мясом – 154 рубля, омлет с сыром – 165 рублей. Суп-харчо с говядиной обходится в 187 рублей, рубленая котлета из свинины – 220 рублей. Кисель из слив продается за 77 рублей, а пакетик чая – 17 рублей. Стоимость 30 грамм сала составляет 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры – 127 рублей.

    Нилов подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов отвлекает от более важных задач, таких как поддержка регионов и социальные вопросы. Он также добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. По его словам, домашние обеды предпочитал и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который следовал своей диете, называя ее «простой русской едой».

    Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек, который показал, что обед в думской столовой стоит почти 600 рублей, и отметил, что в Сети публикуются фейки о якобы заниженной стоимости обедов.

    До этого в 2018 году депутат Госдумы Александр Хинштейн публиковал фотографию с ценами на обед в столовой Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что думская столовая не получает дотаций и работает по расценкам других учреждений органов власти.

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    16 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР в ходе активных наступательных действий, сообщили в российском Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Красный Яр в ДНР и поразила 67-ю, 150-ю механизированные, 59-й мотопехотную бригады ВСУ, 101-ю, 111-ю бригады теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в республике, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила 10 контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 465 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и гаубицы.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в ЛНР, уничтожен склад с боеприпасами. Противник в зоне ответственности группировки потерял более 430 военнослужащих, технику и артиллерийские установки.

    Кроме того, на Липцовском и Волчанском направлениях войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив склад беспилотников. Потери противника составили до 40 военнослужащих.

    Подразделения Южной группировки продолжили наступление вглубь обороны противника и отразили семь контратак. Противник потерял до 710 военнослужащих и технику, включая американскую гаубицу М777.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

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    16 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

    Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чехия является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Вместе с тем в последнее время чешские власти несколько смягчили риторику. Решение Праги вернуть посла в Москву может быть позитивным сигналом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что Чехия направит в Россию новым послом бывшего замминистра обороны.

    «Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

    Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

    «Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

    «Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

    Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

    Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

    «Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

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    16 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии

    Спикер МИД Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии

    Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на саммитах и заседаниях министров иностранных дел ЕС обсуждается эта тема, передает радио Sputnik.

    Захарова выразила мнение, что процесс «румынизации» Молдавии и ее интеграции в состав Румынии является исторической битвой, которая ведется на протяжении десятилетий и столетий. Она подчеркнула, что сейчас этот процесс вышел на новый уровень.

    В ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы, на которых действующий президент Майя Санду намерена переизбраться на второй срок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».

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    16 октября 2024, 10:12 • Новости дня
    Спасшийся после двухмесячного дрейфа россиянин рассказал, как выжил в Охотском море
    Спасшийся после двухмесячного дрейфа россиянин рассказал, как выжил в Охотском море
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Вера Басилая

    Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.

    По его словам, «с Божьей помощью» ему удалось продержаться в экстремальных условиях.

    «Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», – рассказал Пичугин, передает РИА «Новости».

    Пичугин сообщил, что за время дрейфа его брат и племянник, находившиеся с ним, погибли от истощения. Сам он потерял 50 килограммов.

    Ранее в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин.

    Пичугин находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты, и в результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

    Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко предположил, что лодку с людьми не могли найти из-за низкой активности флота в Охотском море.


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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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