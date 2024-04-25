Россия приветствовала интерес Сирии к вступлению в БРИКС

Tекст: Алексей Дегтярев

Россия приветствует интерес Сирии к сближению с БРИКС, это важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения, сказал Рябков, передает ТАСС.

Он добавил, что рост интереса к деятельности БРИКС говорит о возможном расширении списка претендентов на обретение членства в нем, и отметил, что свыше 30 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС.

При этом интерес к участию в деятельности структуры может проявляться по-разному, есть письменные обращения, есть устные, в том числе на высоком уровне.

Напомним, сирийский посол в Москве Башар Джаафари заявил, что Дамаск изучает вопрос о возможном присоединении Сирии к БРИКС.