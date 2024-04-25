Почему Украина потеряла право на существование

Государство под названием Украина превратилось в очаг опасности и для собственных граждан, и для соседних стран, прежде всего, России. Ее руководство абсолютно невменяемо, и вести с ним какие-либо переговоры бессмысленно. Легитимность власти там разрушена, и вскоре, с истечением сроков пребывания у власти Зеленского в мае и Верховной рады в августе этого года, исчезнет совсем. Почему же не остается никаких оснований для сохранения на политической карте мира этого государственного образования?

Всякое государство существует до тех пор, пока действует хотя бы одно из трех условий:

традиция многовекового совместного существования под одной властью. Прежде всего монархической. Или республиканской, базовые основы которой не меняются на протяжении нескольких поколений;

общественный договор, то есть свод писаных и неписаных правил, которые должны соблюдаться на всех территориях и всеми проживающими там сообществами людей;

все без исключения соседние государства и великие державы не возражают против того, чтобы то или иное государственное образование существовало и управляло своим населением.

В случае Украины о государствообразующей традиции говорить не приходится. Из прошлого мало что подходит: ни сомнительное происхождение Центральной рады, ни столь же спорное во всех отношениях избрание гетмана Скоропадского, ни петлюровская Директория с ее погромами и национальными экспериментами не могут стать оправданием для существования государства. И уж тем более невозможно считать государствообразующей деятельность ОУН* с ее идеей геноцида всякого неправильного населения.

Бандеровщина не только сама по себе деструктивна и преступна в своей основе, но и тесно связана со служением Гитлеру, которого, как известно, история отвергла вместе с нацизмом, что видно по материалам Нюрнбергского и других судебных процессов. Что же тогда остается? Опыт Российской империи и УССР в составе СССР, когда люди на территории современной Украины жили в одном государстве с остальной Россией и сохраняли мир и согласие между собой.

Общественный договор, на базе которого Украина получила право на независимую государственность, базируется на двух декларациях: Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года и Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. В них заключаются те условия, при которых и граждане, и представляющие их местные элиты соглашаются жить под одной крышей. Когда же эти писаные и неписаные правила не просто нарушаются локально, но перечеркиваются нормативной базой и повседневной практикой, государство как единое целое теряет право на существование. Что же это за правила? В декларации о суверенитете четко написано: «Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств».

И далее там же: «Украинская ССР самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации, гарантирует всем национальностям, проживающим на территории Республики, право их свободного национально-культурного развития».

На базе этих постулатов создавалась, пусть и непоследовательно, система законов и нормативных актов, а в 1996 году была принята Конституция Украины. Гражданский мир, построенный на балансе ценностей и интересов, в целом сохранялся. Киеву приходилось мириться с историческими и этнокультурными особенностями подчиненных ему регионов и сохранять баланс между ними.

В 2014 году власть в стране захватила коалиция группировок, которая не просто отрицала эти постулаты, но показала свою готовность уничтожить их вооруженным путем и свершить геноцид всех, кто не подпадает под их идеал «настоящего украинца». Она не только окончательно разорвала этот самый общественный договор внутри страны, но и сделала существование Украины крайне некомфортным, мягко говоря, для ее соседей.

Государственный переворот 22 февраля 2014 года был проведен при поддержке США и стран Евросоюза без учета интересов России. При таком положении дел Виктор Медведчук (а он десятилетиями был одним из тех, кто и поддерживал общественный договор, и участвовал в международной легитимации украинской государственности) констатирует, что «Янукович был последним законным президентом Украины. Выборы 2014 и 2019 годов являются нелегитимными». Тогда голосования проходили уже после попрания того общественного договора, который был заключен в 1990-1991 годах и выполнялся до Майдана 2004 года в целом, хотя и неточно в деталях.

Между переворотами, несмотря на сильное желание националистов его разрушить, а западных игроков – направить политику страны против России, благодаря примерному равновесию сил на Украине и вокруг нее, не доходило до кровавого противостояния и уничтожения этнокультурного и религиозного разнообразия на этой территории.

И Порошенко, и Зеленский, придя во власть, целиком и полностью приняли правила игры, предложенные бандеровцами. Фактически из русского и еврея они превращались в проводников идей и смыслов, высказанных идеологами геноцида – от Михновского и Донцова до Тягнибока и Фарион.

Эти выборы, помимо того, что проходили далеко не на всей международно признанной территории Украины, несли на себе печать запрета и преследования. Тысячи людей пострадали от действий СБУ при полном попустительстве международной общественности. Только за инакомыслие было возбуждено более 25 тыс. уголовных дел.

В Донбассе военные и парамилитарные формирования занялись неприкрытой охотой на мирное население. Те зверства, которые испытали на себе жители Одессы и Мариуполя, Купянска и Изюма, вообще за гранью разума.

В 2015 году на Украине был принят закон «О правовом статусе и памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке», в котором петлюровцы и бандеровцы объявлены национальными героями. Таким образом, геноцид прошлого объявлен подвигом, его практики были узаконены и приняты в качестве образцов для подражания. Эта политика памяти не только оскорбительна для значительной части населения Украины, но и абсолютно недопустима для России и Польши, а также не потерявшей память еврейской общественности.

С 2014 года форсированными темпами пошла активная украинизация всех форм жизни. Захватившие власть националисты начали с того, что отменили закон о региональных языках. На уровне кадровых решений, введения процентных норм в СМИ и учебных программ, возможности русскоговорящих людей постоянно уменьшались. Гарантии «свободного развития и использования русского языка», провозглашенные в ст. 10 Конституции Украины, полностью забыты. Принятие с 2018 года и позже законов об образовании, языке и национальных меньшинствах привело к запрету любого публичного использования русского языка. Подобные меры касались также венгерского и румынского населения, что не могло не вызвать реакции в Будапеште и Бухаресте.

С 2017 года проводится политика уничтожения канонического православия как с помощью того же СБУ и других государственных органов, так и при участии константинопольского патриарха Варфоломея и чиновников Госдепартамента США.

В ситуации полного попрания прав русскоязычного и православного населения, а также физического уничтожения его говорить о легитимности Украины как единого целого невозможно. Любые разговоры о том, что будет на территории, которую ныне занимает Украина, имеют содержательный смысл. Это может быть как полная ликвидация государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

В любом случае Украина Порошенко и Зеленского уйдет в прошлое. Вопрос только о сроках.