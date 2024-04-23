Россия стала самой безопасной страной для украинцев

Эксперты оценили последствия запрета на консульские услуги украинским гражданам за рубежом

Tекст: Евгений Поздняков

В МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, он лично выступал за принятие данной инициативы.

«Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной», – объяснил Кулеба. Ограничение доступа к консульствам призвано решить проблему бегства украинских мужчин за границу в попытке спастись от мобилизационных мероприятий. Кулеба также отметил, что в скором времени МИД обнародует разъяснения об обновленном порядке получения услуг в дипведомствах.

Напомним, впервые информация о вводимом запрете появилась 22 апреля. Теперь же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут оформить загранпаспорт за пределами Украины или продлить срок его действия, а также получить ряд других важных услуг, включая регистрацию актов гражданского состояния и так далее.

Такое решение стало следствием недавнего принятия законопроекта об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить данные в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в течение 60 дней с момента вступления закона в силу – то есть до 18 июля. Это касается и тех, кто успел выехать с территории государства.

Изменения уже вызвали приступы паники и гнева у украинских беженцев. Во многих городах Европы у консульств стали образовываться очереди из желающих продлить действие загранпаспорта. На этом фоне в социальных сетях образовалось «движение ухилянтов» (уклонистов). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала это социальное явление.

«Украина грозит гражданам призывного возраста, уехавшим за границу, лишением консульских услуг? Я думаю, России стоит озаботиться паспортизацией этой части граждан. Люди все же не чужие», – отмечает в этой связи Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. Решение этой задачи возможно при выполнении выходцами с Украины нескольких условий.

«Отказ кандидатов от украинского гражданства (по действующему законодательству России, учитывая, что Украина из гражданства не выпускает – просто письменным заявлением через «Госуслуги»), согласие на фильтрацию соцсетей, доведение под роспись предупреждения о возможном лишении гражданства за ряд правонарушений, в том числе совершенных до его получения, и присяга, разумеется», – перечислил он.

Схожей точки зрения придерживается и экс-депутат Рады Олег Царев. По его словам, выходцам с Украины в ЕС грозит получение нелегального статуса и депортация в случае его выявления. «Такие мужчины не смогут, например, устроиться на легальную работу. Для оформления ряда жизненно важных документов украинцам придется ехать на Украину, а это почти со стопроцентной вероятностью грозит мобилизацией», – добавляет он.

«Какой у людей выход? Максимально быстро получать вид на жительство или второе гражданство, чтобы иметь хоть какие-то легальные документы для проживания вне Украины. И если Украина проиграла борьбу за своих граждан, то ее может выиграть Россия», – считает экс-депутат.

«Раз эти люди покинули Украину при первой возможности, не вернулись и всячески пытаются избежать мобилизации, можно с уверенностью говорить о том, что умирать за родину они не хотят. Они могут не быть сторонниками России, но и ярыми сторонниками Зеленского и ВСУ их назвать сложно», – поясняет он.

Царев считает, что многие граждане были бы готовы приехать в РФ, чтобы «продолжить спокойную жизнь», однако они должны пройти проверки безопасности, потому что «не хочется запускать в Россию новых диверсантов». С другой стороны, важно «тщательнее проверять въезжающих украинцев, чтобы уменьшить количество отказов, сделанных по ошибке», а также дать им право на апелляцию в случае запрета на въезд.

Все это, с одной стороны, не даст офису Зеленского пополнить ряды ВСУ, а с другой стороны, позволит воссоединиться семьям, разделенным боевыми действиями, так как «многие женщины и дети не выезжают в Европу, но приехали бы в Россию». «Главное – не терять русских», – резюмирует Царев.

«Вопрос принятия украинских граждан с территории Евросоюза очень сложен. С одной стороны, Россия действительно нуждается в качественном росте показателей демографии. Однако этот вопрос сопряжен с необходимостью поддержания безопасности нашей страны. Легких и быстрых решений в этом случае принять не получится», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

«Конечно, речь идет о людях, обладающих схожей с нами ментальностью. Мы говорим на одном языке, многие из них вполне могли бы стать частью российского общества. Но нельзя забывать, что в Европу в большинстве своем бежали те граждане, которые имеют серьезные предубеждения по отношению к РФ», – отмечает он.

«Не исключаю, что среди них могут оказаться диверсанты, способные нанести нашей стране значительный урон. Поэтому их переезд в Россию должен быть совмещен со значительными проверками каждого. Мы должны быть уверены в их искренности и в готовности не просто жить, но и приносить пользу нашей стране», – подчеркивает собеседник.

«Напомню, на освобожденных территориях люди делали осознанный выбор в пользу Москвы. Они полностью оборвали связи с Украиной, а затем выразили коллективное мнение на референдуме. Въезжающим в Россию из Европы еще предстоит доказать лояльность», – акцентирует сенатор.

«Однако сложившаяся ситуация наглядно иллюстрирует то, что Москва на протяжении долгого времени пыталась донести до всех украинцев. Жизнь под крылом РФ для них гораздо безопаснее, чем с кровожадной властью, воцарившейся в их стране. Так сложилось исторически. И никаких предпосылок к тому, чтобы данный факт изменился, я не вижу», – считает он.

«Заявления Кулебы также делают смешными любые разговоры о демократии на Украине. Местные политики гордо нарекают себя либералами, однако наглейшим образом ограничивают свободу своих граждан за рубежом. Отмечу, что в России такой практики в принципе не существует. Всех выехавших обслуживают диппредставительства. Возможность проголосовать на выборах президента у них также никто не отбирал», – уточняет собеседник.

В целом же украинская власть пытается заставить мужчин призывного возраста вернуться к себе домой для мобилизации, говорит Лариса Шеслер, лидер Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. «Однако сделать это вряд ли получится. Если человек предпринял огромные усилия, чтобы выехать за границу, то вряд ли он вернется назад», – сказала она.

«Такое решение нарушает права человека и конституцию Украины, хотя на последнюю уже давно никто не обращает внимание.

Кроме того, это действие офиса Зеленского вызвало возмущение даже в патриотических группах противника. Многие из находящихся за рубежом говорят, что их возможности ограничивают несмотря на то, что они поддерживают ВСУ материально», – отмечает собеседница.

«Запрет консульских услуг может вызвать большие правовые проблемы, так как часть беженцев рискует стать нелегалами. Однако юристы говорят, что европейские страны, скорее всего, выдадут украинцам определенные справки, которые позволят и дальше находиться за рубежом. Такие люди будут ограничены в правах, но их не депортируют», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, многие родители вывезли своих несовершеннолетних мальчиков с территории Украины. Теперь выясняется, что после достижения 18 лет эти люди не смогут оформить загранпаспорт. Именно этот документ позволил бы получить образование за рубежом или трудоустроиться», – подчеркивает она.

При этом Шеслер пока не ожидает большого потока граждан Украины из ЕС в Россию. «Сейчас попасть на территорию нашей страны возможно только через аэропорт Шереметьево. Кроме того, билет туда можно купить только с документами, которые больше за рубежом не выдают, поэтому могут возникнуть сложности уже во время вылета из ЕС», – отмечает эксперт.

«Другое дело, что те украинцы, которые приехали на территорию России в 2022 году, чувствуют себя гораздо комфортнее и безопаснее. Они быстро получали наше гражданство. Угрозы мобилизации или депортации для них также нет. В итоге не страны ЕС, а именно Россия была и остается самой безопасной страной для граждан Украины», – заключила Шеслер.