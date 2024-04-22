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Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей
МИД Украины запретил оформлять украинским мужчинам призывного возраста загранпаспорт за рубежом
МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на Украину, сообщили украинские СМИ.
Поручение «приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет» содержится в письме за подписью первого заместителя министра Андрея Сибиги. Оно вступает в силу с 23 апреля. Данное указание, как заявил МИД, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации (вступит в силу в мае).
СМИ поясняют, что в результате мужчины не смогут оформить загранпаспорт за пределами Украины, а после того, как начнет действовать закон об ужесточении мобилизации, оформить его можно будет, только предоставив военный билет.
Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. При этом для отъезда за границу чаще всего используются незаконные схемы. Если два года назад поезда, уходящие из Киева в Европу, везли женщин и детей, то сегодня около трети пассажиров составляют молодые парни.