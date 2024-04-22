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    Запад толкает Украину на последнюю битву

    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    22 апреля 2024, 12:00 Мнение

    Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В первой половине апреля Владимир Зеленский заявил, что у него есть план нового контрнаступления. Наблюдатели считают, что он дал гарантию своим лоббистам в США – осенью 2024 года, под американские выборы, будет новое контрнаступление ВСУ.

    Для этого летом мобилизуют от 100 до 300 тыс. мужчин. После чего украинская армия развернет наступление на нескольких направлениях, для достижения результата в бой кинут большое количество пехоты. Причем с потерями никто считаться не будет.

    Вероятно, во многом благодаря этим обещаниям спикер Конгресса США Майкл Джонсон согласился поставить на голосование проект о выделении денег Украине, несмотря на неприятие этого решения частью его однопартийцев–республиканцев.

    Джонсон, чтобы сохранить свой пост, пытается маневрировать между различными группами в американском политикуме. Сторонники выделения денег Украине – магнаты американского ВПК, который получит изрядную часть финансов для вооружения Украины и восполнения запасов армии США. В окружении спикера американские журналисты обнаружили лоббистов американской оборонки, и в этом нет ничего удивительного.

    Но, думается, главный интересант того, чтобы Украине были предоставлены деньги, – Белый дом. По-видимому, команда Байдена не придумала ничего лучше, чем постараться реанимировать старый план, связанный с украинским контрнаступлением. Ранее задумка Белого дома была следующей: весной – летом 2023 года ВСУ начинают контрнаступление на южном направлении, прорывают фронт российской армии и при благоприятном стечении обстоятельств выходят к границам Крыма. После чего полуостров оказывается под огневым контролем артиллерии и ракет украинцев. Далее на фоне этого поражения планировалось раскачать внутреннюю ситуацию в России.

    Задачей-максимум был привод к власти либерального правительства, полностью подконтрольного Западу, задачей-минимум – заставить Россию принять мир, который будет продиктован Западом.

    Если бы это произошло, команда Байдена могла бы заявить о своей безусловной геополитической победе над Россией. Но этого не произошло, и перед администрацией Белого дома встал вопрос: как оправдаться перед избирателями за более чем 100 млрд долларов, вброшенных в проект «майданная Украина».

    И команда Байдена ничего лучше не придумала, как принудить Конгресс вбросить в киевскую «черную дыру» еще десятки миллионов долларов и заставить ВСУ снова наступать. Хотя, возможно, в отличие от 2023 года, задачи перед наступлением ставятся менее амбициозные.

    Американцев устроит захват ВСУ какого-нибудь крупного города и удержание его до президентских выборов в США, чтобы пропаганда Белого дома могла подать этот факт своему обществу как победу.

    Причем американцам будет плевать, сколько погибнет украинцев, как контрнаступление скажется на общем положении ВСУ и сможет ли украинская армия после него выдержать удар русской армии. В целом внешнеполитический курс Белого дома сводится к двум пунктам: не допустить эскалации на Ближнем Востоке и подливать масла в украинский огонь.

    Различное отношение к Израилю и Украине со стороны англосаксов очень хорошо демонстрируют события ночи на 14 апреля, когда Иран нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по Израилю. В отражении удара участвовали ВВС США и Великобритании. После чего Зеленский поднял вопрос о защите западной авиацией украинского воздушного пространства. В ответ официальный представитель Пентагона Джон Кирби и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявили, что такой защиты не будет. Коллективный Запад демонстрирует, что есть черта, которую он переходить не намерен. Очное противостояние войск НАТО с войсками России для него табу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама должна обеспечить себя солдатами. По его словам, НАТО даст Украине оружие, но вопрос с людьми Киев должен решить сам. Это говорит о том, что идея французского президента Эммануэля Макрона об отправке на Украину солдат из стран НАТО полностью отброшена.

    Все стало предельно просто и очевидно. Украина должна заплатить «налог кровью» коллективному Западу. Украинские политики не скрывают, что из закона «О мобилизации» исключили норму о демобилизации солдат, которые долго на фронте, из-за недовольства Запада. Мол, отправка домой боеспособных мужчин с опытом будет выглядеть так, как будто Украина собирается сдаваться, а значит, нет смысла ей помогать. На самом деле все проще: Запад приказал бросить всех мужчин, которых майданный режим сможет собрать, на новое контрнаступление.

    Но что будет, если оно провалится? А именно это, как мы понимаем, и произойдет. Украина мобилизует мужчин, которых смогут отловить военкомы, Запад даст деньги и оружие с боеприпасами, которое наскребет у себя по сусекам, что-то купят на стороне. И все это направят против России. ЗЕ-команда ради призрачной надежды на свое политическое выживание будет кидать на убой десятки тысяч украинцев, беспилотники и предоставленные Западом ракеты будут направлены против объектов инфраструктуры России. Зеленский, в частности, говорил об ударе по Крымскому мосту в ходе этого контрнаступления.

    Будет, конечно, нелегко, но есть уверенность, что российская армия и общество выдержат такой удар. А вот выдержит ли поражение Украина? Очень сомнительно, тут уже может стоять вопрос не о ликвидации проекта «майданная Украина», а об исчезновении государства с политической карты мира. Еще одна неудача, тем более перед самыми выборами, может стать фатальной для Байдена и для американских демократов. Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный. Новое контрнаступление, на которое Запад толкает ВСУ, может стать последней битвой для Украины, Байдена и западоцентричной мировой системы. 

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