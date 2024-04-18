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    Китай и Запад перетягивают украинский канат

    @ XinHua/Global Look Press

    18 апреля 2024, 11:32 Мнение

    Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин, конечно, понимает, что Запад пытается обмануть как Россию, так и Китай. Однако это понимание не мешает китайцам делать вид, что они играют в американскую игру. Однако китайцы намерены использовать эту игру не для того, чтобы продавливать Россию, а для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу. Ведь за этим столом будет не только решаться судьба Украины, но и писаться правила будущего миропорядка.

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    Визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНР запомнился прежде всего церемонией встречи главы ФРГ в пекинском аэропорту. Встречал его не премьер, не министр иностранных дел и даже не замминистра, а вице-мэр города Чунцин. Пусть и крупного, но все-таки даже не столичного города.

    Неудивительно, что немецкие СМИ возмутились, а российские – посмеялись над тем унижением, которое испытал канцлер. Однако глава немецкого кабмина и виду не подал – стерпел унижение просто потому, что важность этого визита для него и коллективного Запада сложно переоценить. Ведь Олаф «Ливерная Колбаса» Шольц приехал ни много ни мало просить Китай помочь коллективному Западу выбраться из украинской авантюры.

    По сути, от Китая требуется две вещи. Во-первых, обеспечить Западу дипломатическую поддержку. Дело в том, что США и Европа не оставили надежды сколотить глобальную коалицию по сдерживанию России. Сейчас в нее входят лишь западные государства и пара азиатских союзников, и Штаты намерены расширить ее за счет лидеров Глобального Юга – прежде всего КНР.

    Причем от китайцев не требуется присоединяться к антироссийским санкциям – достаточно лишь присоединиться к западному переговорному формату, в рамках которого дипломатический путь решения конфликта на Украине обсуждается без участия России и на основе так называемой мирной формулы Зеленского. А дальше уже западная пропаганда будет это позиционировать как поддержку Китаем американо-украинского подхода к урегулированию конфликта. И под этим соусом постарается сделать свой формат как глобальным, так и базовым для любых российско-украинских переговоров.

    Во-вторых, Западу нужна практическая помощь товарища Си в деле принуждения Москвы к заморозке конфликта. В США и ЕС бытует мнение, что китайский руководитель – это единственный иностранный лидер, который может взять трубку, позвонить российскому президенту и (учитывая важность Китая в российских схемах по обходу санкций) убедить его что-то сделать. В данном случае – согласиться на предлагаемый западными партнерами план по замораживанию конфликта. Замораживанию, которое позволит западным лидерам нормально (то есть без глобальных украинских поражений, эхом отдающихся на их рейтинге) пройти свои предвыборные кампании, а также выиграть время для перевооружения и переоснащения украинской армии. Соответственно, Украине заморозка даст время эту армию перенабрать и накопить оружие.

    Причем для убеждения Путина принять это условие товарищу Си даже не обязательно звонить в Кремль – в ближайшее время российский президент приедет с визитом в Китай, и там, как рассчитывают на Западе, Си Цзиньпин сможет применить все свое дипломатическое влияние для того, чтобы убедить Владимира Путина позволить Западу еще раз обмануть Россию. В ответ, по всей видимости, Шольц (и другие западные посланники) предлагали Китаю нормализацию экономических отношений.

    За столом и со своим меню

    Пекин, конечно, понимает, что Запад пытается обмануть как Россию, так и Китай. Что в американском истеблишменте есть четкий двухпартийный консенсус относительно сдерживания Китая. И как только Запад решит свои вопросы с Москвой, он примется за китайцев.

    Однако это понимание не мешает китайцам делать вид, что они играют в американскую игру. Пекин дал понять, что готов в принципе выполнять посредническую функцию, и за последний год дважды засылал к сторонам конфликта своего спецпредставителя Ли Хуэя (для зондирования позиций и челночной дипломатии). Однако китайцы намерены использовать эту игру не для того, чтобы продавливать Россию, а для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу. В Пекине понимают, что за этим столом будет не только решаться судьба Украины, но и писаться правила будущего миропорядка.

    При этом Китай не только хочет принимать участие в написании – в Пекине рассчитывают, что основой для этих правил будет так называемый китайский план из 10 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. План, в котором описывается не столько дорожная карта по прекращению войны на Украине (как это, например, было в Минских соглашениях), сколько правила и нормы взаимоотношений в многополярном мире, включая примат суверенитета, принятие решений на основе компромиссов и т. п.

    Собственно, и сейчас товарищ Си заявил, что, по его мнению, мирные переговоры по украинскому вопросу должны включать четыре важнейших пункта. «Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масло в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», – пояснил китайский лидер.

    То есть, проще говоря, западные страны не должны пользоваться украинским конфликтом (а также любыми другими – в том числе тайваньским) для упрочения своих позиций в чужих регионах и сдерживания суверенных стран. Кроме того, стороны не должны разжигать враждебность и науськивать Украину (и других игроков) конфликтовать со своими соседями до проигрышного конца. В-третьих, переводя товарища Си, Запад должен каким-то образом восстановить к себе доверие и относиться к чужим для него странам уважительно, как к равноправным партнерам. И, в-четвертых, Си Цзиньпин дает понять, что нужно просто отменить санкции.

    И вопрос теперь в том, примет ли Запад подобное посредничество. В прошлый раз, когда Ли Хуэй приезжал на переговоры в Брюссель, его обвинили в том, что он «транслирует позицию Москвы». Однако, возможно, сейчас – в свете российских наступательных операций на Украине – позиция изменится. Как минимум станет более уважительной. Тем более что китайцы будут до последнего момента сохранять у западных партнеров надежду на то, что они действительно приедут на западную мирную конференцию в Швейцарию, а также попросят Путина быть к США и Европе снисходительнее.

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