В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

Tекст: Ольга Самофалова

Новые санкции США и Великобритании на импорт из России алюминия, меди и никеля будут иметь последствия. Наши металлы нельзя будет поставлять в эти страны и они не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов и на Чикагской товарной бирже. Стоит отметить, что ЕС пока не ввел такой же запрет на цветные металлы из России, однако Брюссель каждый раз послушно присоединяется к американским санкциям. К тому же проблемы с поставками металлургической продукции в Евросоюз уже возникали не раз за последние два года.

Рынки сразу отреагировали на санкции ростом цен. В понедельник на открытии торгов алюминий подрожал почти на 10%, никель – на 4%, медь – примерно на 1%. А котировки акций российских компаний – «Норникеля» и «Русала» – показали на Московской бирже снижение в цене.

Лондонская биржа металлов уже заявила, что этот запрет вызовет неопределенность на рынке. Однако в Goldman Sachs считают, что запрет торговли на бирже не вызовет немедленного шока спроса-предложения. Во-первых, потому что на Лондонской бирже металлов наблюдается «затоваривание» – российские металлы закупали впрок на случай перебоев с поставками, которые в последние два года стали не редкостью из-за санкционного давления Запада.

«Крупнейшая торговая площадка Англии – Лондонская биржа цветных металлов оперирует запасами в основном именно от российских поставщиков, так как привезти и складировать металл из России гораздо дешевле и проще, чем, например, из Бразилии или Индонезии», – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

Во-вторых, Россия сможет продавать металл на рынки других стран, что она уже начала делать.

Такие действия Запада парадоксальным образом только укрепят позиции России как ключевого поставщика сырья на мировой рынок, а также повысят роль Шанхая «как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики», считает Bloomberg. Россия может нарастить поставки цветных металлов в Китай, Индию, а также в Турцию и страны СНГ.

Для российского «Русала» и «Норникеля» санкции не станут критичными, потому что они еще со второй половины 2022 года начали сокращать поставки в западные страны, хотя прямого запрета на ввоз металлов в США и ЕС не было.

«Уже в 2023 году переориентация экспорта на азиатские рынки привела к увеличению продаж «Русала» в Китае в 2,5 раза.

Доля экспорта компании в страны Азии выросла до 38,4% после 27% годом ранее. На долю внутреннего рынка и стран СНГ пришлось 31,9% продаж. Схожая ситуация и у «Норникеля», который из-за логистических и финансовых ограничений перераспределял поставки в азиатский регион, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

С другой стороны, так как на Лондонской бирже металлов наблюдается затоваривание, то дефицита в ближайшее время можно не ждать, а значит, времени на поиск новых поставщиков будет достаточно, считает Чернов.

Зачем США пошли на такой шаг? «Продукция «Русала» до недавнего времени занимала 10% всего американского импорта. А во втором квартале 2022 года этот показатель вообще показал краткосрочный, но взрывной рост, поднявшись на 53%. И все же главным поставщиком алюминия для США остается Канада, которая дает 38% всего алюминия плюс 13% дает еще Китай. Однако Вашингтон решил, что именно импорт из России угрожает госбезопасности страны, и начал что-то с этим делать», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.



На общем фоне политической нелюбви к России администрация США пытается выдавить конкурентов со своего рынка и сделать вид, что помогает поднять собственную металлургическую промышленность.

Два из пяти алюминиевых завода в США находились на грани закрытия еще в 2018 году, и уже тогда из министерства торговли поступали тревожные отчеты, говорит Деев. Сейчас осталось уже четыре завода, и они по-прежнему в плачевном состоянии.

В сентябре 2023 года крупные потребители алюминия направили открытое письмо в Минэнерго США, призывая правительство инвестировать в американское производство алюминия, чтобы сохранить рабочие места и не потерять важную отрасль. Письмо тогда подписали Ford Motor, General Motors, Pepsi, Ball, Rivian, SunPower и восемь других компаний, от производителей силовых проводов до пивоваров. Американскую алюминиевую промышленность убивает «зеленая» повестка, так как для производства первичного алюминия нужно много электроэнергии. В итоге США рискуют еще больше увеличить зависимость по первичному алюминию от Канады, которая, несомненно, выиграет от всей этой санкционной истории.

С другой стороны, в этой ситуации вырастет роль Китая, который соберет свои сливки с новых санкций.

«Во-первых, Китай после Канады является вторым крупнейшим поставщиком алюминия для США. Во-вторых, именно на Восток, а конкретно, в Индию и Китай Россия, скорее всего, перенаправит свои объемы поставок,

выпавшие из-за запрета импорта в США и Великобританию. И если раньше Азия составляла в доле поставок 23% российского экспорта, то теперь этот процент явно вырастет», – считает Деев.

«Естественно, потребуется дополнительное время для перестройки логистических цепей и изменения схемы сбыта продукции. Однако современный мир не может обойтись без цветных металлов – они востребованы практически во всех сферах экономики, поэтому компании Старого Света будут вынуждены покупать эту продукцию на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в китайском Шанхае. Подобная схема уже была опробована в прошлом году на рынке нефти. Страны G7 одной рукой ввели потолок цены и отказались покупать российскую нефть, а другой рукой стали приобретать большие партии нефтепродуктов, переработанных на индийских НПЗ из российского сорта марки Urals по цене значительно выше назначенного ими же потолка, обогащая Индию. Примерно такая же схема будет работать и сейчас, только на этот раз в фаворитах явно будут страны АТР, и в первую очередь Китай», – считает Николай Вавилов.