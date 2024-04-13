Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России
Новые антироссийские ограничения в торговле металлами могут привести к неопределенности на рынке, заявили члены Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME).
LME намерено приостановить действие гарантий на металл, произведенный 13 апреля 2024 года или после этой даты, говорится в заявлении, передает ТАСС.
При этом из-за санкций может возникнуть неопределенность на рынке, что может привести к неопределенности на рынке, после чего участники рынка будут требовать «использования соответствующего металла в качестве защитной меры».
Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.