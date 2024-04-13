Лондонская биржа металлов заявила о неопределенности на рынке из-за санкций против России

Tекст: Алексей Дегтярев

LME намерено приостановить действие гарантий на металл, произведенный 13 апреля 2024 года или после этой даты, говорится в заявлении, передает ТАСС.

При этом из-за санкций может возникнуть неопределенность на рынке, что может привести к неопределенности на рынке, после чего участники рынка будут требовать «использования соответствующего металла в качестве защитной меры».

Напомним, США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Эти рестрикции ввели в координации с Британией.