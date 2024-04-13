  • Новость часаМассовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля
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    Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за переводчика
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    Путин объяснил важность «Ангары» для создания Российской орбитальной станции
    Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в покушении на него в Москве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    47 комментариев
    13 апреля 2024, 00:54 • Новости дня

    Британия запретила торговлю российским металлом

    Британия запретила торговлю российским металлом, присоединившись к санкциям США

    Tекст: Денис Тельманов

    Британское правительство запретило приобретать гарантии на российский металл на глобальной бирже металлов, присоединившись к санкциям США против торговли металлами с Россией. Это означает фактический запрет на торговлю российским металлом для британских компаний и лиц, находящихся на территории страны.

    «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, передает ТАСС.

    Гарантии на глобальной бирже металлов – это своего рода сертификаты качества и происхождения металла, которые необходимы для его продажи и транспортировки. Запрет на их приобретение делает невозможной торговлю российским металлом, так как он не сможет пройти необходимые процедуры на бирже.

    Ранее США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, что также ограничивает их использование на мировых биржах.

    При этом золотой запас России достиг нового исторического рекорда – 155,9 млрд долларов в деньгах и 2350 тонн в физическом выражении.



    12 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве

    МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве

    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России, поводом послужило высказывание французского министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой из-за «содержащих ложные сведения заявлений» руководства страны.

    Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.

    В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.

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    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

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    12 апреля 2024, 08:21 • Новости дня
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе внеочередной сессии Совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС украинская сторона безуспешно пыталась переложить ответственность за обстрелы станции на Россию, звучали неубедительные аргументы, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, большинство участников заседания понимают, что обстрелы совершили украинцы, притом, что украинская сторона твердила о «российской операции под фальшивым флагом», передает РИА «Новости».

    Также Ульянов выразил сожаление, что западные страны не готовы осудить действия Киева, а МАГАТЭ воздерживается от прямого указания виновника обстрелов.

    «Создается атмосфера, которая поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям», – подчеркнул дипломат.

    В заключение Оо выразил надежду, что внеочередная сессия МАГАТЭ все же побудит Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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    12 апреля 2024, 10:24 • Новости дня
    Подполье: ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные, предположительно, поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 1:20 был зафиксирован прилет на юго-восточной окраине города, вероятно попадание в завод «Мотор сич» повторно, был мощный взрыв, передает ТАСС.

    Официального подтверждения информации в данный момент не имеется.

    «Мотор Сич» – одно из ведущих предприятий Украины по производству авиационных двигателей. Завод уже был атакован российскими войсками в марте 2022 года.

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    12 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Германия призвала к переговорам по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Бундестага ФРГ Бербель Бас на канале Das Erste призвала западных союзников Украины начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта в стране.

    По ее словам, необходимо говорить о том, удастся ли создать мирные перспективы, передает РИА «Новости».

    Бас отметила, что не стоит зацикливаться на обсуждении военных поставок и вооружений, так как итоговое решение об окончании конфликта будут принимать президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

    «Запад не может навязать свое решение», – подчеркнула глава Бундестага.

    Тем временем в Кремле отметили, что обсуждать детали абсолютно теоретических переговоров в настоящее время вряд ли уместны, так как ситуация пока никак не изменилась.

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    12 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    В Винницкой области Украины прогремели взрывы

    Tекст: Александра Юдина

    Ночью в Винницкой области в центральной части Украины прогремели взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели».

    О причинах взрывов, их мощности и возможных пострадавших на данный момент не сообщается. Местные власти ситуацию пока не комментировали, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Винницкой и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Херсоне и Житомирской области.

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    12 апреля 2024, 08:30 • Новости дня
    В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольной Киеву части Херсонской области снова поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, объект находится в одном из населенных пунктов региона, но не уточнил его точное местоположение, передает ТАСС.

    Прилет стал вторым за сутки, Прокудин также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.

    О характере повреждений и пострадавших на данный момент не сообщается.

    Накануне в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.

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    12 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    ФСБ задержала на Кубани мужчину за попытку передать данные о ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Работники Управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, предположительно, собирался передавать информацию о деятельности российских военных и силовых структур в регионе главному управлению разведки Минобороны Украины.

    Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан местный житель, который согласился собирать и передавать сведения о деятельности российских военных и других силовых органов, передает ТАСС.

    Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

    Ранее ФСБ задержала женщину – агента СБУ в Запорожской области.

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    12 апреля 2024, 19:06 • Новости дня
    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт
    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остается открытым.

    В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя указал на то, что Киев любым способом пытаются выгородить от причастности к этому теракту, при этом игнорируя выводы следствия, передает ТАСС.

    На этом фоне «остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», подчеркнул он.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.

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    12 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС

    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС Новицким и Василевской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

    «Сегодня праздник – День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, – это только внешнее проявление нашей совместной деятельности», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Новицкий и Василевская стали участниками экспедиции на Международную космическую станцию, куда 25 марта их доставил российский корабль «Союз МС-25», передает РИА «Новости». Они вернулись на Землю 6 апреля вместе с американской Лорал О'Хара.

    Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская – первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Указом президента России Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами.

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    12 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ

    Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Белгородской области

    В Белгородской области уничтожены пять беспилотников ВСУ
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала пять украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск украинские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Ранее в пятницу из-за угрозы атак беспилотников тревогу объявили в Курской области.

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    12 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России в связи с высылкой Любляной российского дипломата.

    Отмечается, что послу объявили об ответных мерах российской стороны, передает ТАСС.

    В здание министерства Бавдаж-Курет проследовала без комментариев.

    Напомним, 21 марта Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата. Дипломат был выдворен из страны за якобы «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

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    12 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    Юрию Куклачеву стало плохо во время юбилейного шоу

    Tекст: Денис Тельманов

    Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления в его эстрадно-цирковом шоу в «Вегас Сити Холле». Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

    «Он почувствовал себя плохо после первого отделения, переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел. Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу», – рассказал ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев.

    Пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила агентству, что у артиста были жалобы на сердце, при этом «все думали спина». 

    Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, у Юрия Куклачева произошел инфаркт.

    Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

    Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей.

    Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин)

    Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет, юбилей он решил встретить во время представления.

    Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре.

    С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек, который удостоен множества международных наград.

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    12 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Конференция по Украине в Швейцарии – это «путь в никуда»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция по Украине в Швейцарии является «путем в никуда», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Ни киевский режим, ни его союзники не намерены «вести дело по-честному», подчеркнул он на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске, передает ТАСС.

    По словам главы российского МИД, швейцарская «формула» по урегулированию конфликта на Украине и мирный план, предложенный Китаем, несовместимы. Лавров подчеркнул, что Швейцария лишь выполняет заказ США и их сторонников.

    Он также счел возможным использование принципов Стамбульских соглашений для ведения переговоров, но не самого документа, поскольку он «отражал совершенно другие реалии».

    Ранее президент России Владимир Пути назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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