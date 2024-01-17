Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.0 комментариев
Зачем Россия создает рекордные запасы золота
Золотой запас России достиг нового исторического рекорда. Санкции этому не помешали. Мало того, что Банк России скупает больше драгоценного металла, так еще и само золото растет в цене. При этом Россия далеко не всегда придерживалась такой стратегии. Когда была сделана ставка на золото и зачем это нужно?
Международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 млрд долларов с 592,4 млрд на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.
Золотой запас России тоже достиг по итогам прошлого года нового рекорда. Он вырос до 155,9 млрд долларов в деньгах и до 2350 тонн в физическом выражении (рост примерно на 35 тонн), следует из данных ЦБ. Это новый максимум, который побил рекорд, установленный в ноябре.
Россия, на самом деле, не всегда скупала физическое золото для пополнения резервов. «С 2000 по 2009 год рост золотых запасов практически не наблюдался. Запасы находились на уровне 390-400 тонн. Однако стоимость резервов в долларовом выражении за этот период выросла более чем на 200%. Произошло это за счет роста цены на золото на мировых сырьевых площадках», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».
Но вот уже с 2008 года Россия начала активно накапливать уже сами золотые запасы. «С июля 2022 года рост запасов вышел на плато. Но в долларовом выражении мы опять наблюдаем существенное увеличение стоимости резервов: с июля 2022-го по январь 2024 года – почти на 15%», – продолжает Дудченко.
Скупка золота привела к росту доли самого драгметалла в золотовалютных резервах.
«С 2014 года доля золота в ЗВР России увеличилась более чем в два раза – с 12% до 26% по итогам 2023 года. В 2021 году в золоте хранилось 18% резервов, то есть основной «золотой» период пришелся на 2022-2023 годы.
И это вполне объяснимо – после февраля 2022 года доллары и евро стали «токсичными», часть госрезервов в недружественных валютах оказалась замороженной. В этих условиях одним из очевидных выборов для регулятора стало золото, оно оптимально как защитный актив в условиях внешнеторговых ограничений и геополитической нестабильности», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».
Интересно, что в конце 2022 года Минфин изменил правило по возможной доли золота в резервах. Раньше по рекомендациям МВФ в резервах России золото не должно было превышать 20%. Однако теперь западные фонды потеряли свой авторитет в глазах финансовых властей нашей страны. Минфин увеличил предельную долю золота в резервах до 40%.
«Накапливая золотые резервы, Банк России не исходит из принципа получения сверхдоходности по сравнению, например, с резервами в иностранной валюте.
Золотые резервы – это стратегический запас, который может быть использован, например, при наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства. Сейчас идет процесс демонтажа мировой экономической системы, поэтому вероятность такого события далеко не нулевая.
Именно поэтому отмечается высокий рост спроса на золото со стороны мировых центральных банков», – отмечает Дудченко.
Россия далеко не единственная страна, которая поняла, что золота в резервах много не бывает. «Многие страны, в том числе Китай и Индия, начали наращивать долю золота в резервах еще с первого раунда политики количественного смягчения, проводимого Федрезервом США и европейским ЦБ. Золото традиционно служит заменителем денег, поэтому необеспеченная эмиссия резервных валют увеличила спрос на драгметаллы», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В текущих геополитических условиях эта стратегия выглядит еще более верной и актуальной. «Золото останется ценным активом даже в случае нового мирового кризиса или проблем у какой-либо крупнейшей экономики мира», – добавляет Евстифеев.
«Важной проблемой, которая потребует решения в относительно среднесрочной перспективе, является то, как именно встроить свою национальную валюту в новый формирующийся контур. Появление доллароцентричной Бреттон-Вудской системы в 1940-е годы было связано с огромным золотым запасом США в послевоенные годы. В конечном счете Бреттон-Вудс ушел, а вот доллароцентричность никуда не делась. Сейчас мы видим, что система если пока окончательно и не ломается, то начинает прямо очень сильно трещать по швам. Мировым регуляторам уже все давным-давно понятно: по отчету World Gold Council, до 24% центральных банков были намерены увеличить свои запасы золота в 2023 году. Окончательных данных за прошлый год пока нет, но спрос на физическое золото, по всей видимости, будет продолжать расти», – рассуждает Николай Дудченко.
Эксперты считают, что Россия тоже продолжит накапливать золото в резервах, тем более лимит в 40% от ЗВР еще не исчерпан.
«Возможности для дальнейшего пополнения резервов у России тоже имеются. Например, в 2024 году появилась информация об открытии нового крупнейшего с 1991 года месторождения золота Совиное, которое расположено на Чукотке.
Подтвержденные запасы месторождения составляют 100 тонн золота. Возможно, что часть этих запасов также пойдет на пополнение золотых резервов», – полагает Николай Дудченко.
Вырастет золотой запас и в денежном выражении. «У золота есть шансы продолжить рост и выйти за отметку 2100 долларов за унцию в этом году. Как следствие, стоимость резервов в долларовом эквиваленте будет расти», – прогнозирует Дудченко.
Бахтин не исключает движения цен в сторону 2200 долларов за тройскую унцию и выше. «В 2024 году золото останется защитой от валютных и геополитических рисков, и даст, вероятно, возможность еще больше заработать. Драгметалл может получить фундаментальную поддержку от снижения ставок ФРС. Помочь росту стоимости золота могут также острые геополитические события», – говорит Бахтин.
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Стоит отметить, что России в целом удается пополнять резервы страны даже после сильнейшего санкционного удара по российским углеводородам. С одной стороны, это заслуга финансовых властей, которые не раздувают бюджетные расходы. С другой стороны, помогает рост цен на сырье. «Резервы удается наращивать благодаря относительно благоприятной ценовой конъюнктуре на основную экспортную номенклатуру – нефть, газ, металлы и другое», – говорит Бахтин.
В-третьих, Россия ввергла в шок Запад тем, что смогла быстро оправиться от санкций. «Коллективному Западу не удалось существенно ограничить доходы России от экспорта – наша страна оперативно переориентировала экспортные потоки, предложив азиатским покупателям товары с привлекательным дисконтом», – отмечает Бахтин. Что касается именно золота, то основной прирост в резервах обеспечила его положительная переоценка – за 2023 год желтый металл подорожал на 13%, объясняет собеседник.