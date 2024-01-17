Зачем Россия создает рекордные запасы золота

Tекст: Ольга Самофалова

Международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 млрд долларов с 592,4 млрд на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.

Золотой запас России тоже достиг по итогам прошлого года нового рекорда. Он вырос до 155,9 млрд долларов в деньгах и до 2350 тонн в физическом выражении (рост примерно на 35 тонн), следует из данных ЦБ. Это новый максимум, который побил рекорд, установленный в ноябре.

Россия, на самом деле, не всегда скупала физическое золото для пополнения резервов. «С 2000 по 2009 год рост золотых запасов практически не наблюдался. Запасы находились на уровне 390-400 тонн. Однако стоимость резервов в долларовом выражении за этот период выросла более чем на 200%. Произошло это за счет роста цены на золото на мировых сырьевых площадках», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Но вот уже с 2008 года Россия начала активно накапливать уже сами золотые запасы. «С июля 2022 года рост запасов вышел на плато. Но в долларовом выражении мы опять наблюдаем существенное увеличение стоимости резервов: с июля 2022-го по январь 2024 года – почти на 15%», – продолжает Дудченко.

Скупка золота привела к росту доли самого драгметалла в золотовалютных резервах.

«С 2014 года доля золота в ЗВР России увеличилась более чем в два раза – с 12% до 26% по итогам 2023 года. В 2021 году в золоте хранилось 18% резервов, то есть основной «золотой» период пришелся на 2022-2023 годы.

И это вполне объяснимо – после февраля 2022 года доллары и евро стали «токсичными», часть госрезервов в недружественных валютах оказалась замороженной. В этих условиях одним из очевидных выборов для регулятора стало золото, оно оптимально как защитный актив в условиях внешнеторговых ограничений и геополитической нестабильности», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Интересно, что в конце 2022 года Минфин изменил правило по возможной доли золота в резервах. Раньше по рекомендациям МВФ в резервах России золото не должно было превышать 20%. Однако теперь западные фонды потеряли свой авторитет в глазах финансовых властей нашей страны. Минфин увеличил предельную долю золота в резервах до 40%.

«Накапливая золотые резервы, Банк России не исходит из принципа получения сверхдоходности по сравнению, например, с резервами в иностранной валюте.

Золотые резервы – это стратегический запас, который может быть использован, например, при наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства. Сейчас идет процесс демонтажа мировой экономической системы, поэтому вероятность такого события далеко не нулевая.

Именно поэтому отмечается высокий рост спроса на золото со стороны мировых центральных банков», – отмечает Дудченко.

Россия далеко не единственная страна, которая поняла, что золота в резервах много не бывает. «Многие страны, в том числе Китай и Индия, начали наращивать долю золота в резервах еще с первого раунда политики количественного смягчения, проводимого Федрезервом США и европейским ЦБ. Золото традиционно служит заменителем денег, поэтому необеспеченная эмиссия резервных валют увеличила спрос на драгметаллы», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В текущих геополитических условиях эта стратегия выглядит еще более верной и актуальной. «Золото останется ценным активом даже в случае нового мирового кризиса или проблем у какой-либо крупнейшей экономики мира», – добавляет Евстифеев.

«Важной проблемой, которая потребует решения в относительно среднесрочной перспективе, является то, как именно встроить свою национальную валюту в новый формирующийся контур. Появление доллароцентричной Бреттон-Вудской системы в 1940-е годы было связано с огромным золотым запасом США в послевоенные годы. В конечном счете Бреттон-Вудс ушел, а вот доллароцентричность никуда не делась. Сейчас мы видим, что система если пока окончательно и не ломается, то начинает прямо очень сильно трещать по швам. Мировым регуляторам уже все давным-давно понятно: по отчету World Gold Council, до 24% центральных банков были намерены увеличить свои запасы золота в 2023 году. Окончательных данных за прошлый год пока нет, но спрос на физическое золото, по всей видимости, будет продолжать расти», – рассуждает Николай Дудченко.

Эксперты считают, что Россия тоже продолжит накапливать золото в резервах, тем более лимит в 40% от ЗВР еще не исчерпан.

«Возможности для дальнейшего пополнения резервов у России тоже имеются. Например, в 2024 году появилась информация об открытии нового крупнейшего с 1991 года месторождения золота Совиное, которое расположено на Чукотке.

Подтвержденные запасы месторождения составляют 100 тонн золота. Возможно, что часть этих запасов также пойдет на пополнение золотых резервов», – полагает Николай Дудченко.

Вырастет золотой запас и в денежном выражении. «У золота есть шансы продолжить рост и выйти за отметку 2100 долларов за унцию в этом году. Как следствие, стоимость резервов в долларовом эквиваленте будет расти», – прогнозирует Дудченко.

Бахтин не исключает движения цен в сторону 2200 долларов за тройскую унцию и выше. «В 2024 году золото останется защитой от валютных и геополитических рисков, и даст, вероятно, возможность еще больше заработать. Драгметалл может получить фундаментальную поддержку от снижения ставок ФРС. Помочь росту стоимости золота могут также острые геополитические события», – говорит Бахтин.

Стоит отметить, что России в целом удается пополнять резервы страны даже после сильнейшего санкционного удара по российским углеводородам. С одной стороны, это заслуга финансовых властей, которые не раздувают бюджетные расходы. С другой стороны, помогает рост цен на сырье. «Резервы удается наращивать благодаря относительно благоприятной ценовой конъюнктуре на основную экспортную номенклатуру – нефть, газ, металлы и другое», – говорит Бахтин.

В-третьих, Россия ввергла в шок Запад тем, что смогла быстро оправиться от санкций. «Коллективному Западу не удалось существенно ограничить доходы России от экспорта – наша страна оперативно переориентировала экспортные потоки, предложив азиатским покупателям товары с привлекательным дисконтом», – отмечает Бахтин. Что касается именно золота, то основной прирост в резервах обеспечила его положительная переоценка – за 2023 год желтый металл подорожал на 13%, объясняет собеседник.