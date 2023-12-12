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    12 декабря 2023, 12:16

    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки

    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки
    @ IMAGO/Michael Piepgras/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения?

    Продажи золота физлицам в ВТБ с марта прошлого года составили 55,5 тонн, при этом этой осенью рост спроса только ускорился. Так, продажи в ноябре выросли на 21% по сравнению с октябрем и достигли 3,7 тонны. А средний объем одной продажи с начала года вырос на треть, до 18 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы банка. Основная доля сделок с драгоценным металлом приходится на Москву.

    Что же стимулирует население скупать так много золота? В ВТБ объясняют, что такой объем инвестиционного золота физлицам был продан со старта его продаж без уплаты НДС в размере 20% в марте прошлого года. А в октябре и ноябре спрос на золото ускорился благодаря сезонному фактору, а также запущенной ВТБ этим летом возможности обратного выкупа, когда клиент может продать золото, находящееся на хранении, обратно банку.

    «Отменили не только НДС на слитки, но еще и НДФЛ на два года. Налоговые преференции – это шаги правительства навстречу. Второй фактор – это рост цен. На прошлой неделе тройская унция поставила очередной исторический рекорд в 2140 долларов, а рубль начал ослабляться. Мы еще не закрепились на уровне выше 6000 рублей за грамм, но конец года можем встретить выше этой отметки. Когда унция в долларах дорожает, а рубль падает по отношению к доллару, то многие инвесторы воспринимают покупку золота не только как хорошую инвестицию, но еще и как страховку от ослабления рубля. Золото подорожало в рублях с начала года на 30%», – говорит вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский. 

    Спрос на защитные активы, такие как золото и недвижимость, подстегнула рекордная волатильность рубля в третьем квартале этого года и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания, отмечает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Наконец, стимулом вкладываться в золото стали санкции.

    «Многие богатые люди, с которыми я общаюсь, попали под санкции, у них заблокированы западные счета, западные акции, фонды, и они уже не доверяют международной банковской системе.

    Для них покупка слитка, который можно положить в сейф, приобретает сейчас особенную ценность. Я знаю людей, которые покупают слитки десятками килограммов. Раньше это была редкая история», – говорит Вязовский.

    «Спрос на золото подталкивают значительные объемы свободных средств на счетах инвесторов при резком сокращении числа доступных инвестиционных инструментов в российской юрисдикции. Оборот Мосбиржи за 11 месяцев 2023 года превысил 1,2 квадриллиона рублей. Кроме того, на счетах розничных инвесторов накопилось 9 трлн рублей. Причиной существенного профицита ликвидности на российском рынке и концентрации капитала на руках инвесторов физлиц стали рост денежной массы на 20,5% год к году, рост зарплат из-за дефицита на рынке труда, бюджетные стимулы», – отмечает Миронюк.

    При этом рынок продажи золота физлицам развивается не только с точки зрения спроса, но и с точки зрения предложения: выбор становится больше как в линейке золотых монет, так и в линейке слитков.

    Еще одна проблема – высокая разница между ценой продажи и обратного выкупа золотых слитков – решается ростом участников и конкуренции между ними. «Если несколько лет назад в Москве золотом торговали слитками пять-шесть банков, то сейчас уже больше 20 банков и несколько находятся в стадии получения «золотой» лицензии ЦБ. Неожиданно выстрелил Гознак, которому разрешили торговать с физлицами золотом в монетах и слитках, у него можно удаленно хранить металл. Также золотом разрешили торговать самим аффинажным заводам, которые делают слитки. Монетами могут торговать также дилерские центры. Поэтому если ты не выкупаешь золото хорошо, то клиент пойдет к другому участнику рынка», – рассказывает Вязовский.

    На практике покупка физического золота довольна проста: прямо в кассе можно купить 100-граммовый слиток или монету «Георгия Победоносца» весом 15 граммов и тут же получить драгметалл. Одни увозят слитки к себе в сейф, другие снимают ячейку в банке и хранят там.

    «С ячейками есть проблема: наше законодательство не защищает владельца ячейки. Были истории, когда воры вскрывали ячейки в хранилище, и суд вставал на сторону банка.

    Например, тот, кто снимал ячейку до вас, делает слепок ключа, и если банк поленился поменять личинку замка, то потом вор снимает новую ячейку рядом, попадает в хранилище и вскрывает вашу ячейку. Камер внутри хранилища нет. Вы пришли, обнаружили, что денег или слитков нет, на что банк говорит, что не видел, что вы туда закладывали», – отмечает Вязовский.

    Что касается ОМС (обезличенный металлический счет) или банковский вклад в металле, то здесь главная проблема – это не очень выгодные по сравнению с котировками ЦБ и биржи цены, плюс эти вклады не попадают под систему страхования вкладов, добавляет эксперт. Хотя ВТБ отмечает рост спроса и на ОМС.

    Миронюк считает, что физическое золото – это удел обеспеченных, так как надо учитывать расходы на безопасность или аренду банковской ячейки. «Гораздо удобнее инвестировать в золото посредством ОМС, ПИФ, стратегий доверительного управления со 100% корреляцией со стоимостью золота.

    Также есть инструменты с высокой корреляцией со стоимостью золота, например, акции золотодобытчиков. В этом случае можно рассчитывать как на дивиденды, так и на рост акций при генерировании компаниями прибыли»,

    – говорит эксперт.

    Чтобы еще больше стимулировать спрос населения на золото, Вязовский предлагает дальше расширять ассортимент и в первую очередь уменьшить вес золотых монет. «Минимальный порог вхождения в золото – это монета три грамма «Георгия Победоносца», которая стоит более 20 тыс. рублей. На Западе популярны монеты по одному грамму: продается блистер, в который впаяны монеты по одному грамму так, что их удобно отламывать и можно подарить, например, ребенку. Грамм золота может стоить у нас 7-8 тыс. рублей. Порог уже намного ниже и привлекательней для населения», – считает собеседник.

    Что касается стоимости золота, то эксперты ждут его роста. По прогнозу ВТБ, в 2024 году, когда мировые центробанки начнут снижать учетные ставки вслед за замедлением экономического роста, золото должно перейти к росту цены.

    «Самый оптимистичный прогноз, что в следующем году золото возьмет 7200 руб. за грамм. Такой исторический рекорд у нас был в марте 2022 года. А в долларах золото уже поставило рекорд в 2140 за тройскую унцию. В следующем году вполне достижимо 2200 долларов за тройскую унцию летом», – прогнозирует Вязовский.

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    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки

    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения? Подробности

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