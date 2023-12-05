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    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    7 комментариев
    5 декабря 2023, 12:00

    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности

    Инвесторы кинулись скупать золото и биткойны

    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности
    @ Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива?

    Мировые цены на золото 1 декабря побили установленный в августе 2020 года рекорд, достигнув отметки 2151,2 доллара за тройскую унцию. Это новый исторический рекорд. Прошлый максимум составлял 2075 долларов. В этом году золото не раз вплотную подходило к этой отметке, однако смогло достичь ее и даже превзойти только сейчас. Последний исторический рекорд был поставлен в августе 2020 года, когда золото стоило 2075 долларов за унцию.

    Вместе с этим небывалый рост показывает еще один актив – биткойн, который стал в некоторым роде конкурентом золоту, так как в него инвесторы начинают вкладываться, как и в золото, ради защиты от потрясений в традиционных секторах рынка. Биткойн в этом году вырос более чем на 140%. Аналитики теперь с большим оптимизмом смотрят в будущее как золота, так и биткойна.

    Оба эти актива начинают пользоваться особым спросом в периоды обострения внешнеполитических конфликтов и общей неопределенности. Золото смогло наконец пробить прошлый исторический рекорд на фоне завершения перемирия между Израилем и ХАМАС и на новостях об атаках на коммерческие суда в Красном море. В целом спрос на золото поддерживается уже не один год ростом процентных ставок в мире и в США.

    «Мировые центробанки весь год оказывали поддержку котировкам золота. По данным World Gold Council, за три квартала 2023 года спрос со стороны центральных банков с начала года вырос на 14% и составил рекордные 800 тонн», – отмечает Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

    «Одним из главных драйверов роста стоимости золота является турбулентность доллара. Экономика США еле-еле отрулила от дефолта, едва не скатилась в рецессию, а теперь близится снижение доходности 10-летних гособлигаций.

    Поскольку доллар явно теряет позиции, центробанки крупных стран активно наращивают золотовалютные резервы. И потому золото дорожает уже некоторое время подряд – только за этот год цены выросли почти на 15%»,

    – говорит Борис Ушерович, независимый финансовый аналитик.

    Турбулентность в мировой экономике и обострение конфликтов на Ближнем Востоке помогают расти в том числе и биткойну. «До недавнего времени биткойн стагнировал вокруг отметки в 26 тыс. долларов. Однако, когда исторически низкая волатильность и спад объемов торгов перестали довлеть над ним, крипторынок устремился в рост. Сейчас за биткойн просят уже 41,2 тыс. долларов», – отмечает Ушерович.

    Хотя золото и биткойн становятся популярными в одно время, это все-таки два разных актива. «Криптовалюта – это спекулятивный актив, ее главная ценность заключается в защите вложений. Золото же является одним из самых консервативных активов», – напоминает Ушерович.

    Кроме того, покупатели у этих активов довольно разные.

    «Драгметаллами заинтересованы в основном государства: центробанки крупных стран наращивают золотовалютные резервы, чтобы снизить волатильность собственных валют и сделать экономики более устойчивыми. В то время как большинство игроков на крипторынке – частные инвесторы.

    А они очень внимательно следят за движениями крупных игроков и легко меняют курс», – отмечает Ушерович.

    В сложившихся уникальных обстоятельствах аналитики уже начали давать оптимистичные прогнозы и по золоту, и по биткойну.

    «Если золото закрепится в ближайшее время выше 2080 долларов за тройскую унцию, то тогда возможно продолжение роста. Можно выделить значимый уровень сопротивления по золоту в районе 2200–2210 долларов за тройскую унцию. На горизонте 2024 года допускаем рост цен до 2100–2300 долларов», – говорит Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    «Если золоту удастся закрепиться выше 2050 долларов за унцию, то котировки могут получить технический инерционный импульс со стороны инвесторов и продвинуться еще выше, в район 2200 долларов за унцию, прежде чем они перейдут к консолидации на новых уровнях», – ожидает Калачев.

    Что касается биткойна, то западные руководители криптовалютной индустрии уверены, что новый бычий тренд на рынке уже начался, а к концу 2024 года стоит ожидать новых исторических максимумов для биткойна выше 100 тыс. долларов, передает CNBC. На прошлой неделе такой прогноз сделал банк Standard Chartered. В Matrixport, которая предоставляет криптофинансовые услуги, прогнозируют рост биткойна до 63,14 тыс. долларов к апрелю 2024 года и до 125 тыс. долларов к концу следующего года.

    «Прогнозы аналитиков в этом году уже сбылись – закрытие первой половины года прошло как раз в районе 30 тыс. долларов. А поскольку весной 2024 года ожидается халвинг, то по мере приближения к этому рубежу биткойн будет дорожать. А вслед за ним и другие криптовалюты. Поэтому я ожидаю роста котировок как крипты, так и золота – и в сложившихся сейчас уникальных обстоятельствах действительно могут сбыться самые смелые прогнозы», – говорит Ушерович.

    Халвинг биткойна запланирован на май 2024 года. Это сокращение биткойнов вдвое, которое происходит каждые четыре года. Одновременно с сокращением выпуска монет вдвое сокращается и размер вознаграждения майнерам. Это делается, чтобы сдержать инфляцию криптовалюты.

    Последний рекорд биткойн поставил в ноябре 2021 года в размере почти 69 тыс. долларов. С тех пор криптоиндустрия столкнулась с множеством проблем: от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. Например, когда-то одна из крупнейших бирж в мире FTX рухнула, а ее основателю Сэму Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения. Его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве.

    Тем временем глава Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовным обвинениям и ушел с поста генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США об уплате штрафа в размере 4,3 млрд долларов. Есть мнение, что эти два дела подведут черту под проблемами, которые преследовали рынок криптовалют.

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    Почему золото и биткойны оказались на пике популярности

    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива? Подробности

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