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    1 декабря 2023, 11:00

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Бразилия выбрала сторону ОПЕК, а не США

    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией
    @ РИА Новости

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США.

    Министерская встреча ОПЕК+, которая проходит раз в год и была неожиданно перенесена с выходных, закончилась сенсационной новостью и решением сократить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

    Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, это подтвердил министр энергетики страны Алешандри Сильвейра, также об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, в ОПЕК+ со следующего года будут входить не 23, а 24 государства.

    «Сегодня присутствовал министр Бразилии, который подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК+, и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», – сказал Новак.

    «Это, конечно, означает усиление ОПЕК+. Когда ОПЕК только создавалась, она контролировала почти 50% мировой добычи. Однако постепенно страны, не входящие в ОПЕК, в том числе США, добывали все больше, и доля классической ОПЕК стала меньше 40%, и чтобы как-то повлиять на рынок, приходилось довольно сильно варьировать добычу. А так как основным производителем в классической ОПЕК являлась Саудовская Аравия, то именно ей приходилось радикально снижать добычу, чтобы увеличить цены на нефть на рынке. В итоге ОПЕК практически перестала влиять на рынок, и поэтому была создана ОПЕК+, куда вошла и Россия. Теперь доля организации в мировой добыче превышает 50%, и каждому участнику можно не столь радикально снижать добычу, чтобы повлиять на цены. Вместе с Бразилией доля в мировой добыче станет еще больше, и вес решений ОПЕК+ будет еще более существенней. Это психологически важный сигнал, который, скорее всего, будет толкать цены на нефть вверх», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По данным Бразильского института нефти и газа на июль 2023 года, Бразилия занимает девятое место в мире по добыче нефти и первое – в Латинской Америке. Тройку лидеров составляют США, Россия и Саудовская Аравия.

    Однако важно, какие квоты будут распространяться на Бразилию, и насколько она реально будет готова регулировать свою добычу, чтобы влиять на цены.

    «Сейчас у Бразилии нет возможности увеличивать добычу, поэтому она заинтересована во вхождении в ОПЕК. Однако в ближайшие годы Бразилия планировала увеличить объем производства с трех до пяти миллионов баррелей в сутки. Они приняли инвестиционные решения по нескольким глубоководным проектам на шельфе, которые должны позволить нарастить добычу. Если Бразилия будет выполнять условия ОПЕК+ и сдерживать объемы производства, хотя новые добычные проекты будут готовы, тогда в целом это укрепит организацию. Но если Бразилия захочет нарастить добычу, проигнорирует организацию и выйдет из нее, тогда это будет даже хуже, чем если бы Бразилия вообще никогда не вступала в ОПЕК+», – предупреждает эксперт ФНЭБ.

    Потому что этот «дурной пример может быть заразительным для многих других членов организации», поясняет он. «Этот прецедент может запустить цепную реакцию, когда все те члены, кто могут добывать больше, начнут выходить из ОПЕК+, чтобы нарастить добычу по максимуму, и наслаждаться плодами усилий членов организации», – добавляет Юшков.

    Однако здесь и сейчас появление в рядах ОПЕК+ Бразилии, конечно, поможет подтолкнуть цены на нефть вверх, как и новость о новом сокращении добычи на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Из них Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки, Россия углубит сокращение экспорта с текущих 300 тыс. баррелей до 500 тыс. баррелей (300 тыс. баррелей нефти и 200 тыс. баррелей нефтепродуктов). Остальные страны альянса сократят добычу в сумме на 700 тыс. баррелей в сутки.

    Это вынужденная мера для стабилизации рынка, которая приведет к сокращению предложения и росту мировых цен на черное золото, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. В ближайшие месяцы Brent вырастет до 88-90 долларов за баррель, прогнозирует эксперт.

    Это в целом комфортный уровень цен для экспортеров. Бюджет Саудовской Аравии балансируется при 85 долларах за баррель. Российский бюджет и при текущих ценах на нефть, учитывая курс рубля, получает рекордные доходы.

    «В бюджете РФ на 2024 год заложена цена нефти Urals в размере 71,3 доллара за баррель. С учетом текущего дисконта это соответствует цене Brent на уровне 83 долларов за баррель. Превышение этого значения при курсе доллара, близком к 90 рублям, позволит увеличить доходы бюджета»,

    – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Наиболее комфортным для всех стран-участников сделки ОПЕК+ является уровень в 90 долларов за баррель Brent, о чем они сами не раз говорили, обещая защищать его. Но диапазон цен в 80-100 долларов для них тоже является приемлемым, потому что решения о дополнительном сокращении добычи принимались лишь после падения стоимости Brent ниже 80 долларов и сохранении на этом уровне какое-то время», – поясняет Чернов.

    Мировые цены на нефть начали глобальное падение еще с июня 2022 года, с тех пор стоимость эталонного сорта Brent опустилась на 31,62% – со 122 до 84 долларов за баррель, отмечает собеседник. С сентября 2023 года, когда зародился новый тренд на снижение, нефть потеряла в цене почти 12%. Поэтому ОПЕК+ в этом году неоднократно предпринимала меры по сокращению добычи – и продолжает поддерживать рынок.

    Виновато в снижении цен замедление мировой экономики на фоне роста процентных ставок мировых ЦБ. При этом восстановление китайской экономики после отмены всех пандемийных ограничений тоже идет более медленными темпами, чем ожидалось. В частности, сегодня вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая, который указывает на снижение активности в промышленной отрасли, что оказывает дополнительное давление на котировки черного золота, так как спрос на нефтепродукты в Поднебесной на этом фоне снижается, отмечает Чернов.

    Среди причин падения нефтяных цен также рост добычи странами вне соглашения ОПЕК+, а именно США и Бразилии,

    а также превышение квот добычи некоторыми участниками, добавляет старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян. Поэтому так важно, что Бразилия теперь будет на стороне ОПЕК+, а не США.

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    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией

    Министерская встреча ОПЕК+ закончилась настоящей сенсацией. Организация экспортеров пополнилась новым другом – Бразилией. Это серьезно усиливает вес решений ОПЕК+. Потому что именно Бразилия вместе с США являлись теми странами вне ОПЕК, которые наращивали добычу и мешали картелю. Теперь Бразилия встала на сторону ОПЕК, а не США. Подробности

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