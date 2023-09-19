Как сибирская нефть стала дороже эталона Brent

Tекст: Ольга Самофалова

Нефть, перекачиваемая с Дальнего Востока страны, продается с редкой премией к мировому эталонному сорту Brent. По словам трейдеров, пожелавших остаться неназванными, российская нефть ВСТО, поступившая в Китай в октябре, торговалась с премией примерно в 50 центов за баррель к Brent на основе поставки, отмечает Bloomberg.

Это будет самый высокий показатель с тех пор, как западные страны установили потолок цены, по данным Kpler. В последний раз ВСТО стоила дороже Brent в ноябре 2022 года.

После ввода Западом санкций и потолка цены стоимость российской нефти снизилась. Это касалось как сорта Urals, так и дальневосточного сорта ВСТО.

Чем отличаются эти сорта российской нефти?

Сорт нефти ВСТО – это сибирская марка легкой низкосернистой нефти, в которой содержание серы не превышает 0,65%. Ее цена привязана к эмиратскому сорту нефти Dubai Crude. Российская нефть Urals – это среднесернистая марка нефти.

«Российские ВСТО и Urals не торгуются на мировой бирже, поэтому привязываются к другим сортам нефти, которые торгуются. Urals привязана к Brent, так как это оба среднесернистых сорта нефти. Urals – смесь легкой западносибирской малосернистой нефти и тяжелой высокосернистой нефти, прежде всего, с Поволжья. Благодаря их смешиванию получается средняя нефть. Именно эта смесь шла на Запад по нефтепроводу «Дружба», в Балтику и в Новороссийск. В последнее время Urals повышала количество серы и становилась более тяжелой», – рассказывает Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

Нефть марки Brent изначально добывалась на месторождении в Северном море, которое истощилось и закрылось. Но название сорта сохранилось в качестве биржевой котировки.

«Сибирская нефть марки ВСТО – это другая категория нефти, она всегда была легче, а легкая нефть обычно стоит дороже, чем средняя и тем более тяжелая нефть. Поэтому

когда ВСТО стоит дороже, чем Brent, – это как раз нормальная ситуация. В период перестроения нефтяного рынка скидка на ВСТО появилась, но она была небольшая и исчислялась, как правило, всего несколькими долларами,

даже по сравнению с ближневосточным сортом нефти, к которому она привязана. То есть такой большой скидки на ВСТО, как на Urals, не было. Поэтому сейчас стоимость ВСТО возвращается к нормальности после аномалии в виде более низкой цены», – говорит Игорь Юшков.

Скидка Urals к Brent к середине сентября тоже существенно сократилась с 30 долларов за баррель до менее 12 долларов за баррель, следует из данных Минфина РФ.

По мнению эксперта, нефть ВСТО стала стоить дешевле Brent с ноября 2022 года, скорее всего, из-за снижения спроса со стороны Китая из-за ковидных ограничений, которые были сняты только в начале этого года. И потом Китай очень долго раскачивался, но, наконец, наблюдается восстановление спроса. КНР является основным получателем этой российской марки нефти. ВСТО в объеме 30 млн тонн в год идет по ответвлению нефтепровода ВСТО до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка Приморского края. Далее она перегружается на танкеры, большинство из которых идет в Китай.

«Российская ВСТО в свое время стала очень востребована в Китае именно на небольших НПЗ. Потому что ее легко перерабатывать, для этого не нужно покупать специальное технологичное оборудование, чтобы получать хороший выход светлых нефтепродуктов. Логистика по доставке этой нефти в Китай самая простая, а себестоимости доставки очень низкие. Кроме того, есть долгосрочные контракты с Роснефтью и Транснефтью, которые были подписаны еще до появления проекта ВСТО. На предоплату от этих контрактов и был построен сам газопровод, а потом его расширение в порт Кузьмино. ВСТО никогда не шла в Европу, ее целевым рынком сбыта всегда был Китай», – говорит эксперт ФНЭБ.

Теперь спрос со стороны Китая восстанавливается. Более того, на мировом рынке уже заговорили об угрозе дефицита дизельного топлива из-за простоя ряда нефтеперерабатывающих заводов. Это хорошее время для китайских НПЗ заполнить свои мощности под завязку и перепродать дефицитные нефтепродукты по высоким ценам.

Многие эксперты не исключают, что к концу 2023 года стоимость Brent может перешагнуть 100 долларов за баррель.

Цены продолжают сейчас расти благодаря слаженным действиям Саудовской Аравии и России по добровольному сокращению добычи и экспорта нефти. Соответственно, и стоимость ВСТО следом может вырасти. Впрочем, эксперт полагает, что долго нефть не продержится на уровне 100 долларов за баррель, потому что в игру снова вступят саудиты и россияне. «Я бы сделал ставку на то, что если цена закрепится в районе 100 долларов за баррель, то Россия и Саудовская Аравия начнут увеличивать добычу, то есть постепенно убирать свои добровольные сокращения добычи и экспорта. Потому что дорогая нефть убивает спрос, а сверхдорогая нефть даже производителю не нужна», – прогнозирует Юшков.

Поэтому опасаться, что китайские НПЗ станут меньше покупать ВСТО из-за ее высокой цены, не стоит. Тем более что нефтепродукты на мировом рынке тоже дорожают вслед за нефтью. А при необходимости стоимость ВСТО может быть немного скорректирована по отношению к другим сортам, чтобы сохранить спрос, полагает Юшков.

Наконец, российский сорт нефти ВСТО в последние годы получил серьезное политическое преимущество.

«Чем больше усиливается конкуренция между Китаем и США, чем больше напряженность в их отношениях, тем больше Китай задумывается о надежности поставок энергоресурсов.

Российская нефть идет по ВСТО напрямую в Китай, как и газ по газопроводу «Сила Сибири». Эти поставки надежны и их сложно перекрыть третьим лицам. Когда нефть идет в танкерах из Африки или СПГ – с Ближнего Востока в Китай, то танкерам надо преодолеть несколько проливов, здесь и существует много рисков для перекрытия этих поставок, если Вашингтон захочет устроить Китаю ресурсный голод. Поэтому поставки ВСТО для Китая приобретают еще более высокое значение сегодня», – заключает Игорь Юшков.