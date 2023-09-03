Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам

Эксперты объяснили желание Индии сократить закупки российской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Индия хочет снизить зависимость от российской нефти, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», — заявил министр нефти Индии Хардип Пури, передает Bloomberg.

До весны 2022 года поставки российской нефти в Индию были мизерными, их доля в импорте была ниже 1%. Однако с тех пор потребление Индией российской нефти резко возросло – до 40% всего импорта нефти.

В 2022 году поставки нефти в Индию выросли в 22 раза, говорил вице-премьер Александр Новак. По данным Индии, в 2022-2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) главным экспортером нефти в Индию стала Россия, которая поставила 50,84 млн тонн нефти. Все эти объемы были перенаправлены с западных рынков. Россия при этом потеснила Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ с главных позиций.

Однако в июле и августе отмечается обратная тенденция – поставки российской нефти в Индию начали снижаться. В июле они впервые за 9 месяцев сократились – на 5,7% до 1,85 млн баррелей в день. Однако закупки нефти из Саудовской Аравии не выросли, а даже рухнули – на 26% до 470 тыс. баррелей в день. Это минимальное значение за 2,5 года. Такие данные приводил «Прайм».

В августе, по данным компании Kpler, импорт нефти из России упал до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Это самый низкий показатель с января. «Я очень ясно выразился. Сегодня мы на рынке и будем покупать у кого угодно», – добавил министр нефти Индии. Неужели Россия сможет потерять такого крупного покупателя своей нефти как Индия? Эксперты так не считают.

«Российская нефть дорожает, скидка сокращается, и это не нравится индийскому министру.

Дели зарабатывал огромные сверхприбыли на переработке российской нефти и экспорте нефтепродуктов. Причем Индия еще до 2022 года строила на побережье НПЗ, чтобы покупать ближневосточную нефть и далее ее экспортировать в виде нефтепродуктов. Затем России потребовалось зайти на незападные рынки сбыта, поэтому Москва начала предоставлять скидку, и Индия перешла к массовой закупке нашей нефти», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, индийский бизнес по переработке импортной нефти оставался рентабельным даже тогда, когда Дели приходилось покупать нефть по обычной рыночной цене, а потом Россия начала давать скидку в 35 долларов за баррель. Конечно, Индия ухватилась за эту «золотую жилу». Однако скидка на российскую нефть постепенно снижается.

Если вначале максимальная скидка составляла 35 долларов на баррель, то в конце июля 2023 года она снизились до 15 долларов к североморскому эталону Brent, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. А скидки на российскую нефть для индийских НПЗ снизились еще больше. Это привело к тому, что партии основной экспортной смеси – Urals – подорожали и стали выше ценового потолка, установленного странами G7 (60 долларов).

«Дисконт на российскую нефть сократился за счет снижения стоимости фрахта и в целом по причине сокращения предложения нефти на рынке благодаря ограничениям в рамках ОПЕК+», – отмечает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

«Конечно, Индии не нравится снижение скидки. Думаю, заявление министра нефти нужно рассматривать как попытку сохранить скидку. Это такой шантаж: если вы снизите скидку, то мы будем покупать больше нефти у других поставщиков. Это элемент торга», – считает Игорь Юшков.

С другой стороны, полагает эксперт, Дели хочет продемонстрировать западным странам, будто бы давит на Москву. «Запад постоянно клюет Индию. Одни говорят о необходимости запретить покупку индийских нефтепродуктов, потому что они сделаны из российской нефти. Другие заявляют, что Индия не соблюдает потолок цен, хотя он действует только на перевозку нефти. Поэтому Дели хотелось бы отбиться от нападок со стороны Запада», – добавляет эксперт.

Но основной мотив Индии все-таки экономический: она хочет сохранить сверхприбыльный бизнес благодаря российской нефти.

И несмотря на то, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, у страны нет серьезной зависимости от Москвы. Дели по-прежнему покупает нефть у Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и даже у США. В 2022-2023 финансовом году Индия купила у России 50,84 млн тонн нефти, и почти столько же у Ирака – 50,31 млн тонн. Саудовская Аравия поставила в Индию за тот же период почти 40 млн тонн, ОАЭ – 21,5 млн тонн и США – еще 15,2 млн тонн. То есть Индия купила у России около 51 млн тонн нефти, а у всех остальных стран – 127 млн тонн нефти. Поставки нефти хорошо диверсифицированы.

Однако по стоимости российская нефть оказалась, конечно, намного выгодней: Индия заплатила за российский импорт 31 млрд долларов, а за почти такой же объем иракской нефти – на 2,4 млрд долларов больше. То есть на закупке российской нефти Дели сэкономил приличные деньги. При этом жесткой конкуренции между Россией и арабами на индийском рынке нет. Поэтому речь не идет о том, что саудиты вдруг начали снижать цены.

С другой стороны, когда Россия пришла на индийской рынок, арабская нефть ушла на рынки Европы и США, где «с радостью заняла наше место», напоминают эксперты. Благодаря этому Дели является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок, и вторым по поставками нефтепродуктов в США.

В итоге ни о каком кризисе отношений России с Индией говорить не приходится.

«Если наша скидка уменьшится до такого значения, когда Дели реально будет выгоднее покупать больше ближневосточной нефти, то Москва просто увеличит скидку. И с помощью тонкой настройки мы установим окончательный размер скидки на российскую нефть для индийских НПЗ», – рассуждает собеседник.

Индии, к слову, тоже невыгодно отказаться от российской нефти. «Если это произойдет, то повторится история весны прошлого года, когда США и ЕС не покупали нашу нефть, мы снизили добычу и рынок столкнулся с дефицитом. Именно тогда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Индии в таком случае придется покупать более дорогую нефть и ее нефтепродукты станут дороже. Спрос в таком случае упадет, потому что люди склонны экономить», – объясняет собеседник.

По оценкам экономистов Bloomberg, каждые 10 долларов роста цен на нефть приводят к увеличению дефицита бюджета Индии на 10 млрд долларов и снижению ВВП примерно на 0,5%. Поэтому Юшков уверен: Индия останется для России крупным рынком сбыта, а Россия – крупным поставщиком для Индии.