России удалось продавить западный потолок цен на нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Россия с июля продает свою нефть, а также мазут и дизель выше санкционного потолка цены, однако США и G7 молчат об этом и не спешат корректировать потолок.

Четыре человека, знакомые с политикой G7, заявили Reuters, что у США и членов G7 нет немедленных планов по изменению санкционной схемы. Хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, но желание крупных западных экономик, конечно, важнее. Кулуары предстоящей в конце этого месяца Генеральной Ассамблеи ООН могли бы послужить неофициальной платформой для переговоров по цене, считает агентство.

Однако эксперты сомневаются, что Запад что-то будет менять и дальше. Когда западные страны вводили потолок цены на российскую нефть и нефтепродукты, они обещали каждые два месяца изучать динамику и пересматривать потолок цены, чтобы не дать России много зарабатывать.

Однако на практике потолок цены еще ни разу не пересматривался. Почему? Потому что потолок цены не работает, и Западу не хочется в этом признаваться.

В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России – она не может продаваться выше 60 долларов за баррель. Однако уже в июле 2023 года средняя цена нефти российской марки Urals была выше – 64,37 доллара за баррель, а в августе и вовсе 74 доллара за баррель, сообщил Минфин. «Сорт нашей нефти ВСТО и сахалинские сорта вообще никогда за время действия потолка цены не стоили ниже 60 долларов за баррель. То есть в отношении этой нефти санкции не работали никогда», – отмечает Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Продажа нефти Urals выше потолка цен возможна благодаря значительному росту мировых цен на нефть в принципе, который во многом обусловлен действиями Саудовской Аравии и России в рамках ОПЕК+ по сокращению экспорта нефти. А также за счет решения большей части проблем с транспортировкой нефти, что видно по заметно снизившимся ставкам на фрахт», – говорит старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Запад рассчитывал, что его санкции будут работать так: мировой флот не будет перевозить российскую нефть, которая стоит дороже 60 долларов за баррель, поэтому России придется придерживаться потолка цены, а ее доходы от экспорта упадут. Однако на практике все вышло из-под контроля Запада.

«Мировой флот просто раскололся. Теперь часть мирового флота перевозит ближневосточную, африканскую, американскую и любую другую легальную нефть, и ни при каких ценах не перевозит российскую нефть. Они просто боятся ненароком попасть под санкции. В санкционных документах написано, что собственник судна и страховая компания должны в момент погрузки на танкер запросить документы: сколько стоит эта нефть. В документах может быть написана «легальная» цена – условно 59 долларов за баррель, но проверить, что потом сделка пройдет действительно по этой цене, они никак не могут. Поэтому они просто не берутся перевозить российскую нефть», – рассказывает Игорь Юшков.

Но при этом на рынке образовался второй сегмент флота – так называемый теневой, сумеречный или серый флот. «Это флот танкеров, который перевозит только подсанкционную нефть – российскую, иранскую и венесуэльскую. Это довольно большие объемы, за перевозку которых платят более высокие деньги, поэтому часть собственников судов перешла в этот сегмент бизнеса. Они понимают, что их танкеры попадут под санкции, но у них нет бизнеса в США и западных странах, они не торгуют в долларах, поэтому им нечем угрожать, с ними ничего нельзя сделать за нарушение западных санкций. Они знают, что до конца срока службы своих танкеров будут перевозить подсанкционную нефть. За счет этого получается следующая картина: неважно, сколько стоит российская нефть, ее перевозит «серый» флот, который игнорирует санкции», – говорит Юшков.

Что касается обслуживания судов, то теперь вместо европейских они делают это в азиатских гаванях. Новый сегмент рынка образовался и на рынке страхования. Здесь турецкие и азиатские компании быстро поняли, что могут неплохо зарабатывать на страховании перевозок российской нефти.

Запад вряд ли устраивает такое положение дел, однако любые изменения бессмысленны. «Когда Запад вводил потолок цены, то обещал каждые два месяца его пересматривать. Формула пересмотра размера потолка цены следующая: средняя цена на российскую нефть минус 5%.

Сейчас средняя цена на нашу нефть такая, что Западу надо увеличивать потолок цены. Естественно, они не хотят этого делать, потому что это будет выглядеть как послабление санкций против России. С другой стороны, понижать потолок цены до 50-55 долларов, когда он даже при 60 не работает, бессмысленно.

Поэтому западные политики вообще сейчас мало говорят о потолке цены, иначе начнутся вопросы – и придется говорить о том, что потолок цены не работает», – заключает эксперт ФНЭБ.

При этом вводить полноценное эмбарго против России, как в случае с Ираном и Венесуэлой, Запад тоже не хочет. Потому что Россия остается ключевым игроком на мировом рынке нефти, а ее уход с рынка спровоцирует неконтролируемую волну роста мировых цен на нефть. «Далее это приведет к очередному разгону инфляционных процессов, росту базовых процентных ставок в мире и рецессии отдельных экономик. Российский экспорт сложно заблокировать без потерь для остального мира», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Эксперты уверены, что мировые цены на нефть продолжат расти (так как сокращение добычи в рамках ОПЕК+, скорее всего, будет продлено в этом году), и легко могут вырасти с текущих 90 до 100 долларов за баррель. Это значит, что и стоимость российской марки нефти увеличится.

«Дисконт российской нефти также может сократиться с текущих 16-18 долларов за баррель до 10-12 долларов за баррель по мере дальнейшей оптимизации логистики. Стоимость российской нефти может достигнуть и 75-80 долларов за баррель в текущем году, но для этого требуется оживление спроса со стороны Китая, а также отсутствие рецессии в крупнейших развитых экономиках», – считает Евстифеев.

Россия уже начала получать дополнительные доходы от нефтяного экспорта – и они продолжат расти. Это еще один аргумент в пользу того, что план западных санкций – лишить Россию доходов – провалился.

«На фоне увеличения стоимости российский экспортной нефти доходы от ее продажи начали расти. Уже по итогам августа на 30% выросли поступления НДПИ в бюджет, до 874,9 млрд рублей, а НДПИ на нефть увеличился на 34,47%, до 745,8 млрд рублей. На этом фоне по итогам третьего квартала бюджет РФ может снова стать профицитным, о чем говорил и президент России», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Во втором полугодии 2023 года ожидается восстановление спроса на нефтепродукты в Китае, а также продолжение сокращения экспорта и добычи нефти странами ОПЕК+, поэтому мы ожидаем восстановления стоимости мировой нефти в диапазоне 87-100 долларов за баррель Brent. Следом российская нефть продолжит дорожать и увеличивать доходы бюджета от ее экспорта», – заключает Чернов.