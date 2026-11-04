Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

Tекст: Катерина Туманова

Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

«Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

