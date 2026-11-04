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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 23:05 • Новости дня

    Папа римский Лев XIV встретился с певцом Бобом Диланом в Ватикане

    Vatican News: В Ватикане папа римский Лев XIV принял Боба Дилана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский музыкант и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан посетил Апостольский дворец в Ватикане, где его принял папа римский Лев XIV.

    Боб Дилан прибыл в Рим в рамках осенней части своего концертного тура. Встреча с понтификом была краткой и состояла из приветствий и непринужденной беседы, пишет Vatican News.

    В ходе аудиенции папа римский Лев XIV подарил певцу четки. В ответ Боб Дилан преподнес главе Римско-католической церкви свою автобиографическую книгу «Хроники: Том первый».

    В июле понтифик цитировал стихи музыканта в предисловии к книге о разоружении, предупреждая о глобальной ядерной угрозе. Боб Дилан ранее встречался с папой римским Иоанном Павлом II после выступления на Национальном евхаристическом конгрессе в Болонье в 1997 году.

    В предисловии к новой книге, папа римский привел строки из неопубликованной  песни Боба Дилана 1963 года об атомной бомбе, призвав человечество к ядерному разоружению.

    «Совесть одного человека может стоить целого мира», – заявил папа римский Лев XIV в предисловии к готовящейся к выходу книге «Безоружные и разоружающие: Мир – это дар», пишет NCR.

    Понтифик отметил, что в атомную эру необходимо утвердить истину о том, что мир порождается не ядерным оружием, а разоружением. Эта идея сейчас омрачена пугающей гонкой вооружений, указал глава католической церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Служба печати Святого престола сообщила о телефонных переговорах между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    До этого все аудиенции папы римского были отменены в связи с госпитализацией для проведения операции на легком.

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира.

    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня
    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    Путин пообщался с представителями конфессий в День народного единства
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин поздравил религиозных деятелей с праздником после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает РИА «Новости».

    В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

     В тот же день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

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    4 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа рекордно быстро отобрала 1 млрд кубометров газа в начале сезона

    Европа отобрала 1 млрд кубометров газа из ПХГ за рекордные шесть дней

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С момента достижения пика заполнения ПХГ текущей осенью (74,96%) суммарный отбор из них почти вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В четыре из этих шести дней (28 и 29 октября, 1 и 2 ноября) зафиксированы рекордные суточные значения отбора, передает ТАСС.

    Всего с 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже 1,3 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составляет около 800 млн куб. м. Ранее так же быстро ЕС отбирал из ПХГ первый миллиард кубометров лишь в 2020 году.

    По данным на 2 ноября, европейские ПХГ заполнены на 74,33%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,4 млрд куб. м газа, что на 10,2 млрд меньше показателей прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% к 1 декабря. В этом году из-за надежд на теплую зиму показатель могли снизить до 80%, однако Европа смогла достичь лишь 75,5% требуемых объемов (51 млрд куб. м).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о самом низком с 2013 года уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы.

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    4 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Туск посоветовал Европе защищать границы от мигрантов по примеру Польши

    Туск призвал «старую Европу» активнее защищать границы от нелегальных мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем призвал страны «старой Европы» активнее участвовать в защите европейских границ от нелегальной миграции.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы активнее защищать границы Евросоюза от проникновения нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    «В вопросе нелегальной миграции у нас также 100-процентно общие взгляды. Мы бы хотели, чтобы другие страны так называемой «старой Европы» основательно взялись за защиту европейской территории и европейских границ от нелегальной миграции», – заявил Туск журналистам.

    Он предложил союзникам в Евросоюзе брать пример с Польши. «Можно дискутировать о формах визовой политики и прочем, но, что касается нелегальной миграции, я бы хотел, чтобы вся Европа брала пример с польских действий, где мы однозначно, твердо, с уважением к человеческому достоинству, но непреклонно стоим на защите территории и границ», – заключил он.

    С середины 2021 года польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну. Варшава построила на границе с Белоруссией металлический забор длиной около 186 км и высотой 5,5 м с камерами и датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дональд Туск заявил о подготовке ЕС противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока.

    Ранее в Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора на границе с Белоруссией. До этого Туск пригрозил ввести интенсивный контроль на границе с Германией из-за вывоза нелегальных мигрантов на польскую сторону.

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    4 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1073 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 1073 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% и составили почти 1073 доллара за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1084,5 доллара, прибавив 2,3%. К 10:10 мск цена скорректировалась до 1072,9 доллара.

    Евросоюз начал отопительный сезон с хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 ноября запасы газа составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до минимума 2013 года. В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе упали почти до тысячи долларов.

    В прошлом месяце они превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

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    4 ноября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин оценил конкурс чтецов Корана из стран Африки в России

    Путин назвал своевременным прошедший в России конкурс чтецов Корана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями в Москве назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

    Глава государства обсудил прошедшие состязания с представителем российских мусульман у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за это мероприятие, потому что, мне кажется, оно очень хорошо прошло», – отметил Путин.

    «Такое красивое, своевременное – очень здорово. Я смотрел, мы же освещали», – добавил глава государства.

    XXVI Московский международный конкурс чтецов Корана – Премия стран Африки состоялся в октябре в дни саммита Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России.

    В четверг Путин отметил объединяющие представителей православия и ислама общие моральные ценности.

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    4 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин посетил выставку «Христианская традиция» к 80-летию патриарха Кирилла
    Путин посетил выставку «Христианская традиция» к 80-летию патриарха Кирилла
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященную 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Главу государства сопровождали сам патриарх Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    Экспозиция демонстрирует развитие современного церковного искусства в контексте возрождения Русской православной церкви на рубеже XX–XXI веков. Выставочное пространство разделено на четыре тематические зоны: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир».

    На выставке представлены сотни произведений живописи, скульптуры, иконописи и ювелирного мастерства, охватывающие тысячелетнюю историю России от крещения князя Владимира до современности. В экспозицию вошли работы, посвященные историческим деятелям, святым правителям, полководцам, а также защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне спецоперации на Украине.

    В зале демонстрируются художественные образы равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, благоверного князя Александра Невского, Димитрия Донского, преподобных воинов Пересвета и Осляби.

    Также там имеются работы, посвященные Екатерине II, Григорию Потемкину, Александру Пушкину.

    Кроме того, в зале представлены художественные произведения, отражающие современный период истории. Они посвящаются защитникам Отечества и подвигу духовенства в зоне специальной военной операции.

    Выставка организована в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства» при поддержке патриаршего совета по культуре, Минпросвещения, Минкультуры, правительства Москвы и Фонда гуманитарных проектов.

    Для создания экспозиции в России объявляли конкурс, на который поступило более 3 тыс. произведений, написанных с 2008 года. Было отобрано 524 работы, созданные 216 художниками. Среди авторов – 17 народных художников Российской Федерации, 22 заслуженных художника Российской Федерации, 14 академиков и 12 членов-корреспондентов Российской академии художеств.

    Экспозиция объединит четыре тематических зала: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир». Через произведения живописи, скульптуры, иконописи и декоративно-прикладного искусства посетители смогут познакомиться с историей России в свете православной традиции, библейскими сюжетами, возрождением церковного искусства и духовным пониманием красоты.

    Выставка станет масштабным художественным высказыванием о православной культуре XXI века, ее исторических корнях и месте в жизни современного человека. Экспозиция посвящена развитию современного церковного искусства в контексте возрождения Русской Православной Церкви на рубеже XX–XXI веков, во многом вдохновленного первосвятительским служением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 80-летие которого отмечается в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российского лидера с Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Религиозные лидеры страны поздравили россиян с Днем народного единства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства, отметив историческую значимость сплоченности и духовно-нравственных ценностей для преодоления испытаний.

    Народы России веками объединялись любовью к отечеству и общими духовно-нравственными ценностями, сохраняя свою историю и самобытность. Об этом говорится в поздравлениях религиозных лидеров с Днем народного единства, пишет РИА «Новости».

    «Многих высот достигли народы России, многое преодолели и многое создали, по милости Всевышнего, вместе, не разделяясь по религиозному и национальному признаку, но каждый сохраняя свою самобытность и уникальность», – заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

    Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов подчеркнул, что праздник напоминает о многовековой истории страны, духовной силе россиян и способности объединяться перед лицом суровых испытаний. По его словам, единство для верующих – это не только историческое наследие, но и нравственный долг, начинающийся с уважения к человеку и способности беречь мир.

    Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) отметил, что праздник символизирует историческую мудрость народов России.

    «Для буддистов России понятия патриотизма, гражданского долга и ответственности за судьбу родины неразрывно связаны с фундаментальными духовными ценностями. Сегодня, отвечая на современные вызовы, мы призваны еще сильнее сплотить наши ряды, сохраняя верность традициям наших предков и духовно-нравственным устоям», – заявил геше Йонтен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем народного единства и заявил, что консолидация общества помогает противостоять вызовам и угрозам.

    Глава Верховного суда России Игорь Краснов тоже поздравил граждан с праздником. Кроме того, с поздравлениями в адрес россиян выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов днем перешли к снижению на 3,5%, опустившись до 1023 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1084,5 доллара (+2,3%). По состоянию на 10:10 мск показатель составлял 1072,9 доллара (+1,2%), а в 16:50 мск – 1023,1 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1059,9 доллара за тысячу кубометров.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре. По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2%.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.

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    4 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Путин назвал сотрудничество традиционных религий важным элементом жизни России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал согласие и сотрудничество между традиционными религиями одним из важнейших элементов жизни России.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, после чего поздравил представителей конфессий с праздником, передает РИА «Новости».

    Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин рассказал Путину о мероприятиях на полях саммита Россия – Африка. Он обратил внимание на то, что зарубежные гости поразились уровню сотрудничества традиционных религий в стране.

    «Это один из важнейших элементов нашей жизни, который все отмечают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал своевременным и красивым конкурс чтецов Корана из стран Африки.

    Представители африканских стран во время саммита Россия – Африка удивились религиозному миру и согласию в России.

    Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

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    4 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Песков назвал важной выставку к 80-летию патриарха Кирилла

    Песков: Выставка «Христианская традиция» к 80-летию патриарха очень важна

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение в столичном Манеже выставки «Христианская традиция. Наши дни», посвященной 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    «Это очень важно. Тем более это традиционная уже выставка, она ежегодно проводится в День народного единства, стартует и потом она открыта для посещения. Это очень важно. Они всегда, эти выставки, очень интересные получаются», – приводят слова Пескова «Вести».

    Экспозиция открылась в среду в ЦВЗ «Манеж» в рамках XXII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Организаторами выступили Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, Минпросвещения, Минкультуры, правительство Москвы и Фонд гуманитарных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента с Днем народного единства.

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