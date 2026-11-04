По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Хинштейн сообщил о раненом дроном ВСУ жителе Суджи
В Судже 69-летний мужчина получил ранения при ударе дрона ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Судже 69-летний местный житель получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника.
«В результате удара вражеского беспилотника пострадал 69-летний Василий Сергеевич. У него сочетанное осколочное ранение живота и левой ноги. На месте ему оказана первая помощь», – написал он в Max-канале.
Хинштейн уточнил, что пострадавший самостоятельно направился в Курскую областную больницу для прохождения лечения. Губернатор подчеркнул, что курские врачи сделают все возможное для выздоровления пациента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 64-летний мужчина пострадал при атаке дрона на частный дом в селе Черницыно Курской области. В четверг Хинштейн сообщил о ранении пяти человек в результате массированной атаки дронов. В октябре женщина получила ранения при ударе дрона по сахарному заводу в Курской области.