Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много, где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS
Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.
Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.
Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.
Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.
При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.