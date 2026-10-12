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    12 октября 2026, 19:00 • В мире

    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку

    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку
    @ Artur Widak/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Евгений Крутиков

    Покушение сразу на двух крупных польских политиков - премьер-министра и министра обороны - предотвращено в Польше. По крайней мере, так официально заявляют спецслужбы. Почему же в таком случае оппозиционные политики в связи с этими обвинениями заявляют, что премьер-министр Дональд Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк»?

    Польские власти задержали человека, который, как утверждается, причастен к планированию нападения на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша. О задержании сообщил министр внутренних дел Марцин Кервиньский.

    Эту информацию подтвердил и сам премьер Туск. «Мужчина, угрожавший покушением, задержан. Благодарю полицейских за быстрые и решительные действия», – написал он в одной из соцсетей. Утром в понедельник обвинения ему еще не были предъявлены, о решении суда об аресте не сообщалось; брифинг прокуратуры ожидается 13 октября.

    Началось все утром 11 октября: примерно в семь часов по местному времени в Службу государственной охраны (SOP) поступило сообщение об угрозах в адрес Туска и Косиняк-Камыша. По данным Gazeta Wyborcza, в сообщении были адреса и расписание поездок обоих политиков. Как утверждается, письмо отправил не угрожавший, а заявитель, рассказавший о чужих планах: Кервиньский упоминал «человека, который нас об этом проинформировал и сообщил точные сведения о том, кто хочет совершить такой гнусный акт». Он и был задержан.

    Около 11:00 в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности (ABW) прошло экстренное совещание. Представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский после него заявил, что власти относятся к делу «смертельно серьезно» и говорят о «большой вероятности исполнения этих угроз».

    Как сообщает TVN24, заявитель вышел через соцсети на радикальную организацию, которая искала добровольцев для нападения с огнестрельным оружием, и встретился с мужчиной по имени Кшиштоф: они обсуждали приобретение оружия, ненависть к правительству и «планируемое массовое убийство». Название организации польские СМИ не называют, а связь Кшиштофа с задержанным не установлена. Кервиньский охарактеризовал задержанного как человека «из очень радикальных групп», который «устанавливает очень радикальные контакты через интернет».

    При этом сам Кшиштоф пока не опознан и даже не задержан. Юридическая квалификация действий задержанного не определена: по данным RMF24, одним из вариантов называют подготовку убийства, за которую грозит до 15 лет. Об обнаруженном оружии не сообщается: изымают носители данных и анализируют активность мужчины в сети.

    Первый признак того, что эти обвинения несколько сомнительны, заключается в том, что домашние адреса, например, Дональда Туска – не такая уж государственная тайна. В сентябре 2025 года в курортном Сопоте от частного дома семьи Тусков угнали автомобиль (польские СМИ писали, что он принадлежал жене премьера Малгожате Туск, но полиция этого не подтверждала). Вора задержали через три дня в аэропорту Гданьска, однако у истории было продолжение: руководство управления охраны премьера лишилось постов, а в январе 2026 года по итогам проверки был отстранен и комендант SOP.

    Еще одна странность в том, что подобные угрозы принято сначала купировать, и лишь потом сообщать об этом постфактум, а не устраивать шоу в прямом эфире с совещаниями и брифингами. По данным издания Wirtualna Polska, собеседники в спецслужбах называют происходящее «переходом в наступление», а один из них напомнил: «Сначала действуют, а потом говорят».  Именно поэтому происходящее наводит на мысли о том, что перед нами не настоящий замысел, а нечто вроде инсценировки – с очевидными политическими целями (тем самым наступлением).

    Все дело в том, что польские спецслужбы, правительство Дональда Туска и правящая партия «Гражданская коалиция» сейчас находятся в весьма непростом положении: в стране набирает силу так называемое «дело Колодзейчака».

    В пятницу, 9 октября, было опубликовано расследование, в котором две женщины, ранее работавшие с депутатом Сейма Михалом Колодзейчаком, которого в Польше считают человеком Туска, – обвинили его в агрессии, унижениях, угрозах (одна из них утверждает, что он брался за нож), физическом насилии и в том, что он склонял одну из них принять вещество, которое выдавал за кокаин. Заявления женщин правоохранительными органами пока не проверены; сам Колодзейчак называет обвинения клеветой. В тот же вечер парламентский клуб «Гражданской коалиции» приостановил его членство в клубе.

    11 октября, в воскресенье, Колодзейчак вместе с известным в Польше частным детективом Кшиштофом Рутковским явился в лодзинское отделение ABW и подал уведомление о преступлении: по словам Рутковского, о принуждении депутата к определенному поведению, причиной которого, по его версии, стал шантаж. 12 октября Варшавская окружная прокуратура начала по этому делу проверочные действия, уголовное дело пока не возбуждено. Страна стала запасаться попкорном.

    Михал Колодзейчак – фигура в Польше очень известная, популярная и своеобразная. Он фермер из Лодзинского воеводства, выращивавший овощи и картофель.

    В 2018 году он основал движение «АГРОуния», которое объединило фермеров, протестовавших против аграрной политики правительства. Движение быстро приобрело популистский характер и стало специализироваться на уличных акциях: Колодзейчак и его сторонники перегораживали фурами и тракторами дороги, рассыпали яблоки по земле, подбрасывали к правительственным зданиям свиные туши.

    В 2023 году Колодзейчак резко сменил курс, подружился с Туском и прошел в Сейм как кандидат от правящей партии. В декабре 2023 года Туск назначил его замминистра сельского хозяйства на фоне протестов фермеров против транзита через Польшу украинского зерна.

    На новом посту Колодзейчак выступал за жесткие меры защиты польского аграрного рынка от украинских товаров. В июне 2025 года он сам ушел в отставку, заявив, что не будет поддерживать политику, с которой не согласен, но остался депутатом – и польское общество продолжает воспринимать его как близкого соратника Дональда Туска.

    И вот сейчас на него обрушились тяжелые обвинения. Они могут разрушить его политическую карьеру и серьезно навредить правительству и лично Туску.

    «Колодзейчак – человек Туска. Туск ввел его в большую политику», – заявил Пшемыслав Чарнек из «Права и справедливости». Истории всего несколько дней, она только начинает развиваться, и предсказать, какого масштаба пожар охватит правительственные круги Варшавы, пока сложно.

    И вот на этом фоне появляется удивительная история с якобы подготовкой покушения на Туска и Косиняк-Камыша. Реальная подготовка убийства (например, разговоры о покупке оружия) часто дает «эффект сплачивания вокруг флага», хоть и кратковременный: общество отвлекается на угрозу чуть ли не переворота и забывает о других проблемах и скандалах. Человек, на которого готовят покушение, всегда вызывает сочувствие, даже если это Дональд Туск.

    А ведь помимо «дела Колодзейчака» в Польше хватает и других проблем, которые раздражают избирателей. Некоторые анонимные собеседники Wirtualna Polska в спецслужбах допускают, что вся история могла быть прикрытием для отвлечения общества от скандала. Оппозиционный депутат Моника Павловска и вовсе заявила, что Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк».

    Таким образом, есть основания полагать, что руководство польских спецслужб и МВД раздуло из мухи большого и красивого слона, чтобы отвлечь внимание общества от самого крупного за последнее десятилетие скандала в правящей партии и непосредственно в окружении Туска. Персонажи такого рода из соцсетей обычно совершенно безобидны, но их легко можно использовать в качестве жупела или пропагандистской уловки. И можно спрогнозировать, что история с якобы подготовкой покушения на Туска и Косиняк-Камыша сойдет на нет сразу после того, как станет стихать накал страстей вокруг «дела Колодзейчака».

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