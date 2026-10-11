Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Спецслужбы Польши заявили о высокой вероятности покушения на Туска
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что вероятность совершения покушения на премьер-министра страны Дональда Туска оценивается как высокая.
Польская полиция получила информацию о подготовке покушения на Дональда Туска, вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, передает РИА «Новости».
«Мы относимся к этому делу смертельно серьезно. Мы говорим о большой вероятности выполнения этих угроз», – заявил Добжиньский.
По его словам, на недавно завершившемся совещании власти определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности. Защитой чиновников займутся сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска.
В прошлом месяце правоохранительные органы задержали угрожавшего убить премьер-министра Польши мужчину.
Летом в квартире злоумышленника нашли патроны.