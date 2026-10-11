Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска
Правоохранительные органы Польши получили сведения о возможной подготовке покушения на премьер-министра республики Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников.
В правоохранительные органы поступили данные о вероятном нападении на главу польского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации Польши.
«В связи с поступившей в польскую полицию информацией, касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка, сегодня в 11:00 в Агентстве внутренней безопасности состоится совещание представителей служб, подчиненных МВД», – сообщила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.
Она не привела дополнительных подробностей о готовящемся покушении.
Ранее правоохранительные органы Польши нашли патроны в квартире угрожавшего главе польского правительства злоумышленника.
В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.
Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.