МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительные органы поступили данные о вероятном нападении на главу польского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации Польши.

«В связи с поступившей в польскую полицию информацией, касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка, сегодня в 11:00 в Агентстве внутренней безопасности состоится совещание представителей служб, подчиненных МВД», – сообщила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

Она не привела дополнительных подробностей о готовящемся покушении.

Ранее правоохранительные органы Польши нашли патроны в квартире угрожавшего главе польского правительства злоумышленника.

В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.

Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.