В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку

Tекст: Алексей Дегтярев

Неизвестный во время выступления Туска бросил дымовую шашку, из которой пошел густой красный дым, в сторону польского и нидерландского премьеров, передает РИА «Новости».

Охрана моментально эвакуировала Туска с места происшествия. О том, кто совершил этот поступок и была ли задержана личность, пока не сообщается.

«Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины», – сказал польский премьер.

По его словам, в Польше также существуют разные точки зрения и эмоции среди граждан. При этом он заявил, что действия виновников инцидента были неподобающими.