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В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку
Во время памятного мероприятия в нидерландском городе Вагенинген произошла попытка атаки на премьеров Польши Дональда Туска и Нидерландов Дика Схофа, обошлось без пострадавших.
Неизвестный во время выступления Туска бросил дымовую шашку, из которой пошел густой красный дым, в сторону польского и нидерландского премьеров, передает РИА «Новости».
Охрана моментально эвакуировала Туска с места происшествия. О том, кто совершил этот поступок и была ли задержана личность, пока не сообщается.
«Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины», – сказал польский премьер.
По его словам, в Польше также существуют разные точки зрения и эмоции среди граждан. При этом он заявил, что действия виновников инцидента были неподобающими.