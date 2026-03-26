Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

Tекст: Алёна Задорожная

Сложности с выходом в сеть могут заставить людей снова ценить живое общение, уверены некоторые москвичи. «Со мной в лифте начали здороваться соседи. Раньше такого никогда не было», – смеется респондентка. Отсутствие интернета не критично, соглашается другая москвичка. «Я сейчас вообще ничем не пользуюсь, кроме мессенджера Max. И вполне справляюсь с ситуацией», – добавила она.

«Интернет можно заменить общением через смс. Таким же образом можно оплачивать услуги парковки», – подчеркнул опрошенный. «Единственная трудность в том, что я плохо знаю Москву и могу заблудиться без интернета. В остальном не вижу проблем. При необходимости я могу и позвонить человеку», – отметил молодой человек.

Другая часть горожан испытывает неудобства, поскольку их работа связана с выходом в Сеть. «Для нас отсутствие интернета – не благо и не наказание, но это неудобно», – отметила москвичка. «Мы зарабатываем в интернете, ничего другого делать не умеем», – говорит другой опрошенный.

«В выходные отсутствие интернета – благо, можно проводить больше времени с семьей. А в рабочие дни – минус, поскольку работать на фоне проблем с выходом в Сеть достаточно сложно», – отмечает женщина. Общество привыкло к интернету и расценивает его как другие безусловные блага – отопление и телевидение, пояснил другой респондент. «Сейчас мы ищем лазейки. Но когда не будет и их – это станет настоящей проблемой», – пояснил он.

«С одной стороны, отсутствие интернета сокращает возможности связи с близкими людьми и создает проблемы по работе. С другой – повышает безопасность», – детализировала другая москвичка. Впрочем, не для всех жителей столицы эта проблема актуальна. «Я вообще не страдаю из-за отсутствия интернета. Мы живем не в центре, у меня все прекрасно», – отметила опрошенная.

