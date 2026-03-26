Путин заявил о последствиях отказа от суверенитета

Tекст: Ольга Иванова

Последствия отказа от суверенитета сегодня очевидны на мировой арене, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул: «Думаю, уже ни у кого нет сомнений, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, предполагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить, можно будет создать лучшие условия для развития экономики, да и социалки в том числе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях. Российская экономика должна быть сильной в новых условиях глобальных изменений.