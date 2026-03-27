Посол России Дарчиев сообщил о завершении переговоров делегации Госдумы в США

В пятницу российский посол в США Александр Дарчиев сообщил агентству РИА Новости, что переговоры парламентской делегации от России в Вашингтоне прошли успешно. На вопрос корреспондента о ходе встречи дипломат ответил: «Да, все успешно».

По данным агентства, это первый визит российских депутатов в США за последние годы, что стало значимым событием на фоне приостановки межпарламентских контактов после 2014 года. Тогда связи были ограничены из-за санкций, введенных рядом западных стран против России.

В 2017 году очередной визит был отменен, после того как американские власти сняли российские флаги с дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала делегация американских конгрессменов, а в 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву допрашивали в аэропорту Нью-Йорка, что стало причиной отказа российских парламентариев от дальнейших поездок в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита.

Российская делегация в ближайшее время запланировала переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий Соединенных Штатов. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.