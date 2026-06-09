Госдума одобрила штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатором поправок выступила группа парламентариев во главе с первым зампредом комитета по информполитике Антоном Горелкиным, передает ТАСС. КоАП пополнится новой статьей, наказывающей за неисполнение обязанности по легальной идентификации пользователей.

Закон требует проводить авторизацию исключительно через российские номера телефонов, электронную почту, портал госуслуг, единую биометрическую систему или отечественные информсистемы. За нарушение этих правил гражданам грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 до 700 тыс. рублей. При повторном нарушении суммы взысканий для компаний могут достигать 1,4 млн рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за незаконный сбор данных с помощью рекомендательных технологий и их применение без информирования пользователей. Санкции также предусмотрены для операторов связи за несоблюдение правил взаимодействия с правоохранительными органами. Для юридических лиц штрафы по этому пункту составят от трех до пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% от годовой выручки, при этом минимальный порог предлагается повысить до 10 млн рублей.

В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в парламент законопроект о наказании за использование зарубежных сервисов при регистрации. Весной этого года Антон Горелкин анонсировал запрет на анонимную регистрацию доменов в российских зонах.

Прошлым летом в России ввели административную ответственность за незаконную передачу сведений для авторизации пользователей в интернете.